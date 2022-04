Salvy čestné stráže provázely ukládání ostatků generála Moravce v Čáslavi

Čáslav (Kutnohorsko) - Modlitba a salvy čestné stráže provázely dnešní ukládání ostatků brigádního generála Františka Moravce na čáslavském hřbitově. Pietního shromáždění se před polednem zúčastnily desítky lidí, mezi nimiž nechyběli politici, zástupci armády, ale i členové Moravcovy rozvětvené rodiny.

"Moje maminka je neteř generála. Jsme šťastní, že se mohl vrátit. On to chtěl," řekla ČTK k dnešnímu převozu ostatků ze Spojených států do Čáslavi Jana Marková, která na hřbitov přijela i se svou matkou z Chotěboře.

Smutečního aktu stejně jako předchozího ceremoniálu na vojenském letišti se zúčastnila také Moravcova vnučka Anita Moravcová Gardová, která dorazila do Česka vojenským speciálem s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Po obřadu si krátce promluvila s Černochovou a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

"Byť musel z této země odejít, musel být v exilu, tak nepřestával být tím, který byl na Československo hrdý," řekla na hřbitově o Moravcovi Pekarová Adamová. Přestože Moravec prožil dlouhá léta v Americe, přál si podle ní být pochován v Čáslavi, což se mu nakonec splnilo.

Pro Moravcovy příbuzné je podle ní proto dnešek velmi významným dnem. "Tento okamžik byl něco, na co se velmi dlouho připravovali, protože věděli, jaké je přání generála Františka Moravce, aby spočinuly jeho ostatky tady v Čáslavi," řekla ČTK Pekarová Adamová.

Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně je považován za autora plánu na atentát na zastupujícího říšského kancléře Reinharda Heydricha. Po odchodu z komunistického Československa žil v USA.

Město v roce 2019 udělilo svému rodákovi čestné občanství. Návrat ostatků byl kvůli koronavirové pandemii několikrát odsunut. Místo na hřbitově dala radnice upravit, je osazený kamenem a doplňuje ho nápis "Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná – žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha." Motto podle zástupců města symbolizuje nejen Moravcův životní postoj, ale je i mementem pro všechny.

"Pro Čáslav je to významná událost, řekl bych, že je to událost roku," řekl novinářům starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). "Bylo to přání rodiny a nás to velmi těší a jsme tím poctěni," dodal. Přestože převoz ostatků zbrzdil covid-19, podle Málka se nakonec uskutečnil v pravou chvíli, kdy společnost čelí otázkám týkajícím se vlastenectví, odhodlání a partnerství.

Vojenský speciál přepravil do České republiky ostatky brigádního generála Františka Moravce. Od hranic stroj doprovodily dva stíhací letouny Gripen. Na letišti 21. základny taktického letectva v Čáslavi stroj přistál chvíli po 9:40. Voják čestné stráže vynesl urnu s ostatky bývalého velitele československé rozvědky. Následovala pietní ceremonie u velitelství základny a projevy představitelů státu a města i Moravcovy rodiny. Před polednem byla urna uložena v kolumbáriu na čáslavském hřbitově. Zpět do vlasti se ostatky iniciátora atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha symbolicky vrátily nedlouho před 80. výročím této akce.

Letadlo s ostatky z vojenského letiště ve Washingtonu odstartovalo hodinu po půlnoci středoevropského letního času. Na jeho palubě byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a členové delegace včetně ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna nebo ředitele Vojenského historického ústavu Aleše Knížka. Právě on urnu do vojenského speciálu ve Washingtonu naložil poté, co mu ji předali příslušníci americké čestné jednotky.

Armádní stroj do Česka přepravil i příbuzné generála Moravce včetně jeho vnučky Anity Moravcové Gardové a vnuka Alana Moravce Garda. Další příbuzní, potomci generálova bratra Václava, žijí v Česku.

26.04.2022, 12:00, autor: Karel Čapek, zdroj: ČTK

Urnu z letadla po příletu vynesl voják čestné stráže a naložil ji do pohřebního vozu, který ji za doprovodu motocyklů Hradní stráže převezl k budově velitelství základny. Před ní se uskutečnil pietní ceremoniál. Zazněla americká i česká hymna a projevy Moravcové Gardové, ministryně Černochové, předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a starosty Čáslavi Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny).

Na pietě byly přítomny čestné vojenské jednotky, zástupci ministerstva obrany, rodiny i armády včetně příslušníků 601. skupiny speciálních sil, které nesou jméno generála Moravce. Po skončení piety byly opět ostatky naloženy do pohřebního vozu a zamířily na čáslavský hřbitov, kde byla urna uložena v kolumbáriu.

Vnučka generála na pietě řekla, že její dědeček miloval Československo i Spojené státy, ale hlavně miloval myšlenku, že lidé mají právo žít svobodně. Byl by podle ní rád, že jeho odkaz lidem připomíná, že mají bránit svou zemi i svobodu a že mají pomáhat dalším, kteří brání své země a svobodu.

Podle Pekarové se návratem ostatků Moravce do Čáslavi uzavřel jeho obdivuhodný příběh. Připomněla jeho působení v legiích, meziválečném Československu i v exilu za druhé světové války, kde podle ní představoval klíčovou osobnost zahraničního československého odboje. Vyzdvihla jeho podíl na přípravě atentátu na Heydricha.

Černochová uvedla, že se do vlasti vrátily ostatky národního hrdiny. "Pane generále Františku Moravče, vítejte zpět ve vlasti," řekla. Označila ho za vzor pro Vojenské zpravodajství i pro příslušníky speciálních sil. "Nikdy nezapomeneme, co jste pro naši zemi vykonal, čest vaší památce," dodala.