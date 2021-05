Salony pro psy mají v Praze na měsíce obsazeno, pracují přesčas

Praha - Salony pro psy a kočky se dnes otevřely po dvou měsících nuceného uzavření. V Praze mají zpravidla na měsíc až dva obsazené termíny, pracují přesčas. Mnoho plemen potřebuje pravidelnou údržbu, výpadek v návštěvě může způsobit například kožní problém. Jaro je navíc pro tyto salony hlavní sezonou. ČTK to dnes řekli majitel salonu Dirty Dog Martin Kuruc a Martina Lidická z psího salonu Jenny.

Kuruc má plný diář zhruba na měsíc, měsíc a půl. Ve chvíli, kdy se dozvěděl, že bude znovu moci obnovit provoz, začal objednávat klienty podle seznamu čekatelů, tak jak se mu ozývali v době uzavření. Lidé podle něj měli zájem, aby za zvířaty přišel k nim domů, takovým požadavkům ale nevyhověl. Pevně stanovenou provozní dobu nemá, ale nyní bude pracovat prakticky bez zastavení v týdnu i o víkendech, aby po pauze zvládl odbavit co největší počet klientů, řekl. Se svou asistentkou zvládne obsloužit až deset psů denně při 12hodinovém provozu.

Lidická měla téměř všechny termíny na květen obsazené už před uzavřením od 1. března. Momentálně prodlouží pracovní dobu na maximum, přijme také brigádníky na výpomoc, pomáhat podle ní bude ale i celá rodina. Nejdříve chce obsloužit "akutní" klienty jako jsou psi s nutnou údržbou srsti, například pudlové nebo bišoni. "V případě zanedbání základní péče u nich hrozí postižení kůže – různé druhy boláků, mokvající kůže, hot spoty apod. Není to tedy o ofinkách a voňavých pejscích," uvedla. "Neakutní" zákazníci u ní dostávají termíny na červenec.

Na jaře podle Kuruce přichází do salonů nejvíce zákazníků, zpravidla to bývá přelom března a dubna, záleží ale také na počasí. "I ti, kteří chodí jen jednou do roka, na jaře přijdou. Mezi kolegy jsme si říkali, že letos je jediné štěstí, že je chladno, jinak by nás asi lidé ušlapali," řekl.

V salonu Jenny podle Lidické budou přes uvolnění nadále pokračovat v režimu přebíraní psů u vchodu a úprava bude výhradně s koupáním a bez přítomnosti majitele psa v provozovně. Samozřejmostí je podle ní využívání sterilizátoru na nástroje a obojky i dezinfekce celého prostoru dvakrát denně pomocí UV-C světla. I Kuruc upřednostňuje, aby majitelé psa jen přivedli a poté si ho vyzvedli. Lidé už si podle něj na tento způsob po roce s pandemií zvykli a nemají s tím žádný problém.

Psí salony loni po první vlně pandemie byly mezi prvními, které mohly obnovit provoz. I při druhé vlně pandemie jim vláda udělovala výjimku ze zákazu fungování. Podle Kuruce většina provozovatelů situaci zvládla. Obor je podle něj, ač se to nemusí na první pohled zdát, dobře prosperující. "Pokud člověk překoná začátek a nasbírá klientelu, lidé pak přicházejí pravidelně," dodal.