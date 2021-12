Šalomoun chce jako ministr pro legislativu zrušit nesmyslné normy

Praha - Michal Šalomoun (za Piráty) chce jako ministr pro legislativu zlepšit kvalitu právního řádu a zrušit nevyhovující normy. Začít chce u povinností drobných a středních podnikatelů. Chce se také zaměřit na důkladnější zdůvodnění vládních či ministerských opatření proti koronaviru, aby je soudy nemusely rušit. Řekl to dnes novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

"Tato koalice si klade za cíl zrušit v právním řádu vše, co přestalo dávat smysl. Já bych se toho chtěl ujmout přes zmapování povinností drobných a středních podnikatelů a zaměřit se na ně a tam začít to rušení," uvedl Šalomoun.

Legislativní radu vlády, které bude předsedat, považuje Šalomoun za oponentní orgán pro ministerstva, která návrhy zákonů a vyhlášek tvoří. Chtěl by prosadit, aby se přezkum právních norem, které ministerstva navrhují, dodržoval. Chtěl by radu využít také k tomu, aby se zlepšilo odůvodňování protiepidemických opatření, "aby v eventuálním soudním přezkumu obstály". Podotkl, že na rozdíl od návrhů vyhlášek a zákonů rada neposuzuje mimořádná opatření.

Šalomoun uvedl, že si s prezidentem "posteskli" nad úrovní českého právního řádu a měli k ní každý své připomínky. "Celková atmosféra byla hrozně milá a pozitivní," dodal kandidát na ministra pro legislativu.

Do budoucí vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů byl Šalomoun nominován v listopadu poté, co se kandidatury v listopadu vzdal předseda pirátských poslanců Jakub Michálek po vnitrostranické debatě o kumulaci funkcí. Nestraník Šalomoun v minulých letech za Piráty neúspěšně kandidoval do Senátu a do Evropského parlamentu, zastupuje je i jako advokát se specializací na autorské právo. Je kritikem současného pojetí funkce kolektivních správců autorských práv, zastupuje také restauratéry, majitele obchodů nebo lázeňská zařízení zejména ve sporech o úhradu autorských poplatků.

Cyklus Zemanových schůzek s kandidáty na ministry má skončit v pátek schůzkou s adeptem na ministra zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Protože je prezident kvůli onemocnění covidem-19 v izolaci, jedná s kandidáty přes mikrofony a po dobu schůzky je oddělen plexisklovou bariérou.