Praha - Potřetí za sebou se čeští florbalisté střetnou v semifinále mistrovství světa s Finskem. Ze současného kádru Finů bylo 14 z 20 hráčů u zisku zlatých medailí na minulém světovém šampionátu v roce 2016. Nechybí mezi nimi ani Eemeli Salin, který před dvěma lety v Rize rozhodl o semifinálové výhře 4:3 gólem sedm vteřin před koncem. Kouč Petri Kettunen, který tehdy dovedl finský tým k titulu, bude v sobotu stát naopak na české střídačce.

"Samozřejmě si to pořád pamatuju, byl to skvělý okamžik. Uvidíme, co se stane zítra," řekl Salin ČTK po čtvrtfinálové výhře 6:1 nad Němci. "Bude to velmi těžký úkol. Budeme muset hrát mnohem lépe než dnes. Ještě dnes a zítra ráno máme týmovou poradu, na které se zaměříme na hru českého týmu," doplnil osmadvacetiletý útočník.

S výkonem mužstva zatím není spokojený. "Ještě jsme nepředvedli to nejlepší. Snad se to povede zítra. Bude tu panovat hlučná atmosféra. Musíme být opatrní na míčku, protože jestli ho ztratíme, přejdou do rychlého protiútoku," nastínil Salin strategii na sobotní duel.

Za pravdu mu dal i jeho spoluhráč Mika Kohonen. "Češi mají opravdu dobrý tým se skvělými trenéry. Bude za nimi stát celá hala, takže půjde o velmi zábavné utkání," prohlásil legendární Fin, jenž na 11 mistrovstvích světa nastoupil už do 58 zápasů. To je v obou případech rekord.

Finové jsou oproti domácímu výběru mnohem zkušenější, na posledních šesti světových šampionátech se pokaždé probojovali do finále. Tento aspekt ale Kohonen nepřeceňuje. "Nikdy není na škodu, když máte mužstvo, které si prošlo různými situacemi. Doufám, že zítra bude plno. Budeme čelit tlaku," uvedl jednačtyřicetiletý obránce.

"Je skvělé, že do souboje jdete se zkušenými hráči, ale jakmile zápas začne, je úplně jedno, čeho jste předtím dosáhli. Máte 60, 70 minut na to, abyste si výhru zasloužili. Samozřejmě bych ale neměnil," podotkl Kohonen, který ve finské lize nastupuje za Happee z rodného města Jyväskylä.

Pozornost nevěnuje ani historické bilanci mezi oběma týmy. Z 48 utkání zvítězili Češi jen ve třech duelech a v dalších čtyřech dosáhli na remízu. Z devíti utkání na MS dokázali vyhrát v roce 2002 v Helsinkách a jednou remizovat. "Nikdy se nezabývám rolí favoritů a outsiderů. Uvidíme, kdo bude lepší. Na sportu je dobré, že nemusíte přemýšlet. Necháme se překvapit zítra ve čtyři hodiny," prohlásil Kohonen.

České střídačce šéfuje Kettunen, který na uplynulých třech šampionátech dovedl Finy ke zlatu a dvěma stříbrům. Kohonen však kvůli tomu nebude utkání brát osobněji. "Vůbec ne. Je to sport, byznys, je to zápas mezi Českou republikou a Finskem, nic víc," uzavřel.