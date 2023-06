Šalého si na draftu NHL vybral z 20. místa Seattle, jedničkou je Bedard

Nashville (USA) - Českého hokejového útočníka Eduarda Šalého si na draftu NHL v Nashvillu vybral z 20. místa Seattle. Osmnáctiletý hráč je odchovancem brněnské Komety, do jejíhož kádru se v uplynulé sezoně naplno prosadil. Žádný dalších Čech se v 1. kole draftu na řadu nedostal. Celkovou jedničkou letošního výběru mladíků se podle očekávání stal sedmnáctiletý kanadský útočník Connor Bedard z Reginy, jehož si zvolilo Chicago.

Šalé v minulém ročníku odehrál za Brno v extralize 43 zápasů, v nichž si připsal 14 bodů za sedm branek a stejný počet asistencí. V šesti utkáních play off vyšel bodově naprázdno.

Na přelomu roku se šesti body (1+5) v sedmi duelech podílel na nečekaném stříbru Čechů na mistrovství světa hráčů do 20 let. Startoval i na dubnovém světovém šampionátu hráčů do 18 let, kde v pěti zápasech nasbíral šest bodů (4+2). Češi ale na turnaji vypadli ve čtvrtfinále.

Šalého jméno oznámil na pódiu v Bridgestone Areně bývalý útočník Vancouveru či Caroliny Robert Kron, který v Seattlu působí jako šéf amatérského skautingu.

Seattle rozšířil NHL v roce 2021 jako 32. klub. V premiérové sezoně byl třetím nejhorším mužstvem, v minulém ročníku však postoupil do vyřazovacích bojů, kde v úvodním kole překvapivě vyřadil obhájce Stanley Cupu Colorado. Poté nestačil na Dallas.

Za Kraken dosud nenastoupil žádný Čech. Zkraje května uzavřel s nejmladším klubem NHL roční dvoucestnou smlouvu brankář Aleš Stezka.

Dvojnásobný juniorský mistr světa Bedard, který před dvěma lety triumfoval i na světovém šampionátu do 18 let, je považovaný za nejlepšího mladého hráče od roku 2015, kdy si Edmonton vybral jako jedničku současnou největší hvězdu NHL Connora McDavida.

Blackhawks procházejí velkou přestavbou. Právě Bedard má být mnoho dalších let novou tváří klubu, který dlouho spoléhal na útočné duo Jonathan Toews, Patrick Kane. Ti v minulé dekádě pomohli Chicagu ke třem Stanley Cupům (2010, 2013 a 2015).

Bedard v roli kapitána týmu Regina Pats odehrál v základní části poslední sezony juniorské WHL 57 zápasů a připsal si 143 bodů za 71 branek a 72 asistencí. Přes hranici 140 bodů se dostal jako první hráč od sezony 1995/96. Za sedm utkání play off přidal 20 bodů (10+10).

V lednu dovedl Kanadu k obhajobě zlata na mistrovství světa juniorů - na domácí půdě zaznamenal devět gólů a 14 nahrávek a byl zvolen nejlepším útočníkem i hráčem turnaje. Naprázdno vyšel jen ve finále s Českem při výhře 3:2 v prodloužení.

Právě díky účasti na juniorském MS se stal před pár dny také vítězem nové ankety Hráč roku, kterou zavedla Mezinárodní hokejová federace (IIHF).

Druhý Anaheim si zvolil švédského útočníka Lea Carlssona z Örebro. Třetí Columbus si vybral kanadského útočníka Adama Fantilliho z University of Michigan, který letos ovládl vedle juniorského šampionátu i seniorské mistrovství světa.

Draft bude pokračovat druhým až sedmým kolem dnes od 17:00 SELČ.