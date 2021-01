Salák po deseti měsících v brance: Byl jsem vedle, jak ta jedle

Brno - Týden po svých 34. narozeninách se poprvé ve své kariéře postavil do branky v české extralize světoběžník Alexander Salák. V dresu Sparty dostal v Brně v dohrávce 12. kola čtyři góly a vedoucí tým soutěže prohrál s Kometou v prodloužení 3:4. Salák komentoval svoji premiéru s nadhledem, mezi tyčemi stál v zápase téměř po deseti měsících.

"Jsem rád, že to mám za sebou, dlouho jsem nehrál a nechtěl jsem vypadat jako úplně největší blbec. Kluci hráli dobře a usnadnili mi to. Kdybych měl hodnotit svůj výkon, tak bych řekl nic moc. Zaplaťpánbůh za ty dary," usmál se přes roušku debutant, který se po 14 letech strávených ve Finsku, USA, Švédsku, Rusku a Lotyšsku usadil v Praze.

Salák přiznal, že na začátku zápasu byl nervózní, což potvrdil pádem za vlastní brankou, čehož ale brněnští útočníci nevyužili. "Nějak mi tam upadlo tělo, ale moc jsem nad tím nepřemýšlel. Nebyl by to dobrý start, kdyby to tam Holas (Petr Holík) zasunul. Je to dobrý kluk, když nedal," pokračoval trojnásobný účastník mistrovství světa v odlehčeném tónu.

Po více než desetiměsíční pauze měl smíšené pocity. "Dnes mi přišlo, že jsem byl vedle, jak ta jedle. Ale znovu musím říct, že kluci hráli dobře, nepouštěli Brňany do vážnějších akcí. I tak ale dokázali domácí něco využít," řekl Salák, jenž naposledy chytal loni 26. února v dresu Dinama Riga v KHL.

Zatímco z mezinárodního hokeje má zkušeností spoustu, v české lize chytal poprvé. "Pro mě to byl po dlouhé době mistrovský zápas, byl jsem z toho nervózní. Jsem rád, že jsem tím zápasem prošel, že ho mám za sebou a vezeme si domů bod," dodal Salák.

Brno dnes rozhodlo dvěma góly v přesilovce a pak v prodloužení, kdy trenér Libor Zábranský poslal na led tři útočníky. "Dávali si to tam pěkně, mají dobré hráče. A že hráli tři útočníci? To pro mě není nic nového, už jsem to zažil," potvrdil svoji zkušenost Salák.

Sparta v něm mezi tyčemi získala k Machovskému velmi kvalitního parťáka, podle slov trenéra Miloslava Hořavy dostane Salák další příležitosti. "Chci pomoc Spartě, klidně teď budu jako dvojka. Na konci sezony půjde do tuhého, to bude důležité," řekl otec čtyř dětí, jenž s manželkou Michaelou čeká letos pátého potomka.

V Brně se samozřejmě hrálo bez diváků a možná i to Salákovi pomohlo. "Jsem docela rád, že tady lidi na mě neřvali, že jsem čuně a že na mě nelili pivo. Měl jsem tak premiéru v tomto směru klidnou," uzavřel Salák.