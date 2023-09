Salah může být nejdražší v historii, al-Ittihád nabízí přes šest miliard korun

Londýn - Z egyptského útočníka Muhammada Salaha se může stát nejdražší fotbalista historie. Saúdskoarabský al-Ittihád navýšil svou nabídku za liverpoolskou hvězdu a je ochoten za jednatřicetiletého hráče zaplatit i s bonusy 215 milionů liber (přes šest miliard korun). Informovaly o tom britské listy The Sun a Daily Mail.

Předchozí nabídku al-Ittihádu, která zněla na 150 milionů liber (4,2 miliardy korun) i s bonusy, vedení Liverpoolu odmítlo. Zástupci saúdskoarabského klubu se však nevzdávají a podle médií přiletěli jednat do Londýna.

Salahovi údajně nabídli 2,45 milionu liber (69 milionů korun) týdně plus řadu bonusů jako prémii 55.000 liber (1,5 milionu korun) za vyhraný zápas, odměnu za roli ambasadora nebo procenta z prodeje dresů.

Nejdražším fotbalistou všech dob je Brazilec Neymar, který v roce 2017 přestoupil z Barcelony do Paris St. Germain za 222 milionů eur (zhruba 5,8 miliardy korun). Minulý měsíc z francouzského klubu odešel právě do Saúdské Arábie do al-Hilálu za 90 milionů eur (2,16 miliardy korun) a je zatím rekordní posilou tamní ligy.

Salah působí v Liverpoolu od roku 2017, kdy přišel z AS Řím. Loni podepsal novou tříletou smlouvu. S týmem vyhrál anglickou ligu, pohár i Ligu mistrů či mistrovství světa klubů. Třikrát byl nejlepším střelcem Premier League.

V al-Ittihádu by se potkal s úřadujícím držitelem Zlatého míče Karimem Benzemou, který do Džiddy přestoupil v červnu z Realu Madrid.