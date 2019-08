Salačův sen o první pětce na GP v Brně trvá i po kvalifikaci

Brno - Z českého tria motocyklových závodníků na Grand Prix ČR si na Masarykově okruhu v Brně v dnešních kvalifikacích vedl nejlépe ten nejmladší, teprve sedmnáctiletý Filip Salač. Obsadil 14. příčku v nejslabší třídě Moto3. Do nedělního závodu tak vyrazí z páté řady, nicméně jeho cílem je výrazný posun v pořadí.

Člen stáje Redox PrüstelGP byl dosud nejlépe třináctý na Sachsenringu, který předcházel Brnu. "Teď jsem si vybojoval superpozici do závodu a chtěl bych ji zúročit v boj o přední příčky," řekl Salač a upřesnil: "Chci být do desítky a když budu mít trochu štěstí, tak bych chtěl bojovat o umístění v první pětce," sní o životním výsledku v seriálu mistrovství světa.

Dnešek jej sice v kvalifikaci vynesl na slušnou startovní pozici ve vyrovnaném poli jezdců třídy Moto3, ale Salač se svým týmem mechaniků tuší, že v neděli v závodě to bude o něčem jiném. Minimálně v počasí, neboť podle předpovědi má déšť vystřídat sucho.

"Vrátíme se k nastavení z pátečního volného tréninku, tam to bylo dobré. Vše si ještě ověříme při ranním warm-upu a případně doladíme detaily. Podmínky na trati se liší a mění každou minutou," uvedl Salač, který nechce podcenit žádný detail a připravit se na závod co nejpečlivěji.

Kdyby si mohl vybrat, tak bude preferovat jízdu na suchu, proto si přeje, aby předpověď meteorologů vyšla. "Na suchu jsem tady jel těch kol víc a měl jsem i lepší časy," vysvětlil.

Loni startoval Salač v Brně na divokou kartu, dnes už jako stálý člen seriálu MS. "Je to lepší pocit. Loni jsem nevěděl, do čeho jdu a jak to tady probíhá, teď jsem zkušenější a líp si orientuju," řekl. "V hlavě už mám to, že můžu bojovat s těmi nejlepšími, což mě hodně posunulo dopředu, jsem rychlejší."

Poprvé tak naplno prožívá atmosféru Velké ceny v Brně nikoliv jako vyjukaný mladík, ale jako adept na první desítku. "Hodně lidí mě zastavuje, chtějí fotky, podpisy, sice nás to zdržuje od práce, které je hodně, ale vím, že to k závodům hlavně doma patří. Ale nervóznější z atmosféry a dění kolem nejsem, tlak necítím," zakončil Salač.