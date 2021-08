Salačovi se v Rakousku nevydařila kvalifikace, do závodu odstartuje z 6. řady

Spielberg (Rakousko) - Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje po nevydařené kvalifikaci do Velké ceny Štýrska v kategorii Moto3 ze šesté řady. Devatenáctiletý český závodník neměl nakonec ve výsledcích zapsaný žádný čas, neboť jury mu všechny zrušila. Obsadil tak až 18. místo. Nejlepší výchozí pozici do nedělního závodu si vybojoval Deniz Öncü z Turecka.

"V kvalifikaci jsme měli plán jet hned na nových pneumatikách, ale špatně jsme se pochopili s týmem ohledně strategie. Vypustili mě samotného, i když jsem to nechtěl. Byla to velká chyba, stála mě kvalifikaci, protože jsem pak neměl nové pneumatiky," uvedl Salač v tiskové zprávě. Podle výsledků mu jury v každém z pěti "rychlých" kol čas zrušila pro porušení pravidel v jednotlivých sektorech.

Až do kvalifikace se přitom Salačovi, který v Rakousku startuje poprvé v barvách týmu CarXpert PrüstelGP na stroji KTM, dařilo. V pátečních trénincích zajel devátý čas, dnes dopoledne byl dokonce třetí. "Závod je zítra, vypadá to, že bude pršet, takže se všechno stejně změní. Každopádně mě to mrzí, ale nic není ztraceno," dodal Salač.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Štýrska silničních motocyklů

Moto3: 1. Öncü (Tur./KTM) 1:36,453, 2. García (Šp./GasGas) -0,024, 3. Fenati (It./Husqvarna) -0,053, ...18. Salač (ČR/KTM) bez času.

Moto2: 1. Gardner (Austr./Kalex) 1:28,668, 2. Ogura (Jap./Kalex) -0,121, 3. Bezzecchi (It./Kalex) -0,143.

MotoGP: 1. Martín (Šp./Ducati) 1:22,994, 2. Bagnaia (It./Ducati) -0,044, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,081.