Salač zajel v Indii nejhorší kvalifikaci v sezoně, odstartuje ze 17. místa

Dankaur (Indie) - Motocyklista Filip Salač zajel v premiérové Velké ceně Indie nejhorší kvalifikaci v sezoně. Český jezdec dnes obsadil 17. místo a do závodu Moto2 vyrazí až ze šesté řady. Na pomalu osychající trati po průtrži mračen, která zpozdila program a ovlivnila kvalifikaci Moto3, zaostal o více než tři sekundy za nejrychlejším Jakem Dixonem. Britský jezdec si pole position zajistil podruhé v sezoně.

"Kvalifikace byla hodně obtížná, nenašel jsem na mokru ten správný cit. Je to škoda, protože na suché trati jsme byli hodně rychlí, i přes malou nehodu dneska ráno," uvedl Salač na webu stáje Gresini. "Zítra to bude hodně složité. Je tu spousta míst, kde se dá chybou ztratit. Bude důležité se koncentrovat od prvního do posledního kola. Dá se zabojovat o první desítku, ale musí se podařit start. Dáme do toho všechno," řekl sedmý jezdec průběžného pořadí Moto2.

Do nedělního závodu MotoGP odstartuje z prvního místa Marco Bezzecchi. Italský jezdec Ducati vybojoval na okruhu Buddh International Circuit v kvalifikaci potřetí v sezoně pole position. V první řadě na roštu se vedle něho seřadí Španěl Jorge Martín a úřadující šampion MotoGP a lídr aktuálního pořadí Francesco Bagnaia z Itálie.

Ve zkráceném bodovaném sprintu zvítězil Martín před Bagnaiou a snížil svou ztrátu na druhém místě průběžného hodnocení seriálu na 33 bodů. Třetí byl šestinásobný mistr světa MotoGP Marc Márquez. Na trati už chyběl jeho mladší bratr Álex Márquez, jenž si při pádu v posledním kole první části kvalifikace zlomil dvě žebra a závodní víkend pro něho skončil.

Vedle sprintu bude oproti původním plánům kratší i nedělní závod královské třídy. Pořadatelé se rozhodli vyslyšet volání jezdců, kteří vzhledem k mimořádné vlhkosti vzduchu a horku během tréninků a dnešních kvalifikací požádali o úpravu délky. Nedělní Grand Prix se pojede na 21 kol místo plánovaných 24, sprint byl zkrácen o jedno kolo na 11 okruhů.

Kvalifikace na Velkou cenu Indie: Moto3: 1. Masiá (Šp./Honda) 2:09,336, 2. Betelle (It./Honda) -0,727, 3. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,768. Moto2: 1. Dixon (Brit./Kalex) 2:01,924, 2. Acosta -0,032, 3. García (oba Šp./Kalex) -0,268, ...17. Salač (ČR/Kalex) -3,199. MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Ducati) 1:43,947, 2. Martín (Šp./Ducati) -0,043, 3. Bagnaia (It./Ducati) -0,213. Sprint: 1. Martín 19:18,826, 2. Bagnaia -1,389, 3. M. Márquez (Šp./Honda) -2,405. Průběžné pořadí MS: 1. Bagnaia 292, 2. Martín 259, 3. Bezzecchi 223, 4. B. Binder (JAR/KTM) 179, 5. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 160, 6. Zarco (Fr./Ducati) 147.