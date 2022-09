Salač zahájil v Motegi pátým místem, druhý trénink se nejel

Motegi (Japonsko) - Filip Salač zahájil program Velké ceny Japonska pátým místem, druhý trénink se na okruhu v Motegi neuskutečnil. Program změnily komplikace s dopravou motocyklů. Nejrychlejší byl ve třídě Moto2 Španěl Augusto Fernández, lídr průběžného pořadí mistrovství světa po patnácti z dvaceti závodů.

"Dnes se tady v Japonsku jede pouze jeden trénink. Je to z důvodu, že přišly o trochu později krabice s motorkami a nářadím, takže se program posunul pouze na odpoledne," uvedl Salač v tiskové zprávě Autoklubu ČR. Z dnešní jízdy měl dobrý pocit a věří, že přidá další body k dosavadním 21, které v sezoně získal. Patří mu průběžně 21. pozice.

"Do prvního tréninku na začátku začalo trochu kapat a v hlavě jsem hned přepnul, že musím zajet rychlé kolo co nejdříve, kdyby náhodou začalo hodně pršet. To znamenalo, že jsem pořád atakoval nejlepší pětku, to bylo super. Tempo bylo dobré, pořád jsem zrychloval, na konec jsme dali, stejně jako ostatní, nové pneumatiky a povedlo se mi zajet pátý čas," doplnil dvacetiletý motocyklista.