Salač v Katalánsku MS nedojel do cíle, Bagnaiovi soupeř přejel nohy

Barcelona - Filip Salač nedokončil po technických problémech Velkou cenu Katalánska silničních motocyklů a podruhé v sezoně nebodoval. V červnu v Assenu se nedostal do cíle závodu Moto2 poté, co mu došel benzín. Po dnešním závodu v Barceloně klesl v průběžném pořadí mistrovství světa z šestého na osmé místo.

Závod královské MotoGP ovlivnila nehoda hned v úvodní zatáčce, v níž upadlo pět jezdců. Jedním z nich byl úřadující mistr světa a lídr seriálu Francesco Bagnaia, kterému následně Jihoafričan Brad Binder přejel přes nohy. Bagnaia byl převezen do nemocnice, podrobnosti o zdravotním stavu italského jezdce zatím nejsou známy. Pokračovat nemohl ani jeho krajan Enea Bastianini, který havárii zavinil.

Závod, který byl po pauze restartován, vyhrál Španěl Aleix Espargaró a navázal na triumf v sobotním sprintu. Pro druhé vítězství v sezoně po úspěchu v Silverstoneu si dojel před týmovým kolegou a krajanem Maverickem Viňalesem. Stáj Aprilia díky nim oslavila premiérový double v MotoGP.

Jedenáctý závod sezony Moto2 vyhrál Brit Jake Dixon, který navázal na premiérový triumf v kariéře z Grand Prix Nizozemska. Šestým místem si upevnil vedení v šampionátu Španěl Pedro Acosta. Před zbývajícími devíti závody vede o 22 bodů před Italem Tonym Arbolinem, který dnes skončil sedmnáctý a nebodoval.

Salačovi se v Barceloně nedařilo ani v předchozích dnech. V sobotu musel poprvé v sezoně absolvovat i první část kvalifikace, protože se v kombinaci tréninkových časů nevešel mezi postupující čtrnáctku. Do závodu odstartoval z 13. místa, hned v úvodu ale vyjel mimo trať a propadl se na 18. příčku. Nakonec na trati vydržel jen devět kol.

"Takovýhle den jsme rozhodně neočekávali. Na roštu jsem nemohl zařadit neutrál, start se mi nepovedl a v první zatáčce jsem vyjel z trati," popsal Salač na webu týmu Gresini. "Po návratu jsem bojoval. Koukneme se na data, abychom zjistili, co se stalo. Mrzí mě to kvůli týmu, protože jsme mohli udělat dobrý výsledek. Napravíme to v Misanu."

Jednadvacetiletý český jezdec potvrdil, že katalánský okruh mu nesvědčí. Závod mistrovství světa tam dokončil jen v roce 2020 ještě v Moto3. V roce 2017 v juniorském šampionátu si při těžkém pádu v Barceloně zlomil stehenní kost.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto3: 1. Alonso (Kol./GasGas) 33:00,945, 2. Masiá (Šp./Honda) -0,076, 3. Rueda (Šp./KTM) -0,234, 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,289, 5. Nepa (It./KTM) -0,401, 6. Rossi (It./Honda) -0,524.

Průběžné pořadí (po 11 z 20 závodů): 1. Holgado (Šp./KTM) 161, 2. Sasaki 148, 3. Masiá 129, 4. Öncü (Tur./KTM) 128, 5. Ortolá (Šp./KTM) 124, 6. Alonso 115.

Moto2: 1. Dixon (Brit./Kalex) 36:51,330, 2. Canet (Šp./Kalex) -0,205, 3. Arenas (Šp./KTM) -1,027, 4. García (Šp./Kalex) -2,258, 5. González (Šp./Yamaha) -2,662, 6. Acosta (Šp./Kalex) -3,664, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 11 z 20 závodů): 1. Acosta 186, 2. Arbolino (It./Kalex) 164, 3. Dixon 142, 4. Canet 116, 5. López (Šp./Boscoscuro) 100, 6. Vietti (It./Kalex) 86, ...8. Salač 84.

MotoGP: 1. A. Espargaró 38:56,159, 2. Viňales (oba Šp./Aprilia) -0,377, 3. Martín (Šp./Ducati) -2,831, 4. Zarco (Fr./Ducati) -4,867, 5. Oliveira (Portug./Aprilia) -7,529, 6. Á. Márquez (Šp./Ducati) -10,590.

Průběžné pořadí (po 11 z 20 závodů): 1. Bagnaia (It./Ducati) 260, 2. Martín 210, 3. Bezzecchi (It./Ducati) 189, 4. B. Binder (JAR/KTM) 166, 5. A. Espargaró 154, 6. Zarco 141.