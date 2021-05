Salač v Jerezu odstartuje z čtvrté řady, Márquez měl těžký pád v tréninku

Jerez (Španělsko) - Filip Salač obsadil dvanácté místo v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska a do nedělního závodu Moto3 odstartuje ze čtvrté řady. Devatenáctiletý český jezdec týmu Rivacold Snipers bude mít v Jerezu dosud nejvýhodnější výchozí pozici v sezoně, nejlépe byl dosud 18. na startu minulého závodu v Portugalsku.

Salač poprvé v sezoně postoupil přímo do druhé části kvalifikace, protože páteční průběžné dvanácté místo ještě vylepšil v třetím tréninku celkově šestým nejlepším časem. V kvalifikaci pak nejprve držel osmé místo, ale spolu s několika dalšími jezdci špatně načasoval pokus o další nejrychlejší kolo, nestihl jej zahájit před vypršením časového limitu a čtyři pozice bez boje ztratil. Čtvrtá letošní kvalifikace měla čtvrtého vítěze, pole position si zajistil Japonec Tacuki Sasaki.

"Když jsme vyjeli podruhé, tak jsem absolutně nevěděl, že zbývá tak málo času. Bavili jsme se, že je to čas na jedno kolo, říkal jsem si, že je to dobré, ale když jsem vyjel, projeli jsme cílem sekundu po limitu, ani jsem neviděl šachovnicovou vlajku," uvedl v tiskové zprávě Salač, jenž v závěrečném neplatném kole zajel čas zhruba na sedmou příčku. "Takhle jsem dvanáctý, nevadí, je to dobrá pozice, lepší než dvacátá jako v předchozích závodech. Teď nám nezbývá než se připravit na závod a doladit nastavení, aby se dalo dobře předjíždět. Už se těším na zítra," dodal český jezdec.

V královské MotoGP vyhrál kvalifikaci francouzský lídr průběžného pořadí MS Fabio Quartararo, jenž bude v neděli útočit na třetí vítězství za sebou. V první řadě ho doplní Ital Franco Morbidelli a Australan Jack Miller.

Před kvalifikací měl v třetím tréninku těžký pád ve vysoké rychlosti exmistr světa Marc Márquez, který se do šampionátu vrátil po komplikované léčbě zlomené paže teprve minule v Portimau. Viditelně otřesený španělský jezdec musel na vyšetření na traťovou kliniku a preventivně pak zamířil ještě do nemocnice, kde mu lékaři povolili pokračování v závodním víkendu.

Z nehody podle týmu Repsol Honda vyvázl Márquez jen s pohmožděninami, vážně ale poškodil stroj. Právě v Jerezu si Márquez vloni při červencovém zahajovacím závodě sezony zlomil pažní kost, s níž pak postupně podstoupil tři operace. V kvalifikaci pak zajel 14. čas.

Kvalifikace na Velkou cenu Španělska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Jerezu: Moto3: 1. Suzuki (Jap./Honda) 1:45,807, 2. Alcoba (Šp./Honda) -0,125, 3. Migno (It./Honda) -0,200, ...12. Salač (ČR/Honda) -0,759. Moto2: 1. Gardner (Austr./Kalex) 1:40,667, 2. Di Giannantonio -0,071, 3. Bezzecchi (oba (It./Kalex) -0,086. MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:36,755, 2. Morbidelli (It./Yamaha) -0,057, 3. Miller (Austr./Ducati) -0,105.