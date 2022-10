Salač skončil v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie desátý

Phillip Island (Austrálie) - Filip Salač odstartuje v neděli do Velké ceny Austrálie ze čtvrté řady. V dnešní kvalifikaci kategorie Moto2 na Philip Islandu obsadil desáté místo. Druhou pole position v kariéře si vybojoval Španěl Fermín Aldeguer před krajanem a lídrem mistrovství světa Augustem Fernándezem.

Kvalifikaci předčasně ukončily dvě husy na trati. Červená vlajka zastavila motocyklisty 36 sekund před koncem.

Dvacetiletý Salač dnes nejprve zajel v posledním tréninku desátý čas, a tak se dostal přímo do druhé části kvalifikace. A v ní potvrdil pozici v Top 10.

"V kvalifikaci byly lepší podmínky, protože foukalo o dost méně a jel jsem rychleji. Do posledních pár minut jsem byl na osmém místě, pak mě bohužel dva jezdci přeskočili. Škoda, že to není třetí řada na startu, bylo by to jednodušší, každopádně už se těším na závod," uvedl Salač v tiskové zprávě.

V minulé Velké ceně Thajska, jež byla předčasně ukončila kvůli dešti, obsadil český jezdec druhé místo. Celkově je v pořadí šampionátu dvacátý.

V kvalifikaci MotoGP překonal Španěl Jorge Martín traťový rekord, který měl devět let v držení Jorge Lorenzo. "Určitě nebude rád, ale je čas překonávat tyto rekordy, protože motorky jsou teď mnohem rychlejší," řekl Martín po třetí pole position v sezoně. Lídr MS Francouz Fabio Quartararo odstartuje z páté pozice.

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Phillip Islandu:

Moto3: 1. Sasaki (Jap./Husqvarna) 1:35,854, 2. García (Šp./GasGas) -0,187, 3. Ortolá (Šp./KTM) -0,725.

Moto2: 1. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) 1:32,233, 2. Augusto Fernández (Šp./Kalex) -0,073, 3. López (Šp./Boscoscuro) -0,310, ...10. Salač (ČR/Kalex) -0,737.

MotoGP: 1. Martín (Šp./Ducati) 1:27,767, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,013, 3. Bagnaia (It./Ducati) -0,186.