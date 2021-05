Salač si ve Velké ceně Španělska dojel po pádech soupeřů pro 12. místo

Jerez (Španělsko) - Motocyklový závodník Filip Salač skončil ve Velké ceně Španělska v třídě Moto3 dvanáctý a navzdory nepovedenému průběhu zaznamenal nejlepší výsledek sezony. Na body se český jezdec posunul po pádu tří jezdců bojujících o vítězství v poslední zatáčce a po penalizacích dalších soupeřů. V královské třídě MotoGP triumfoval Australan Jack Miller a připsal si vítězství po téměř pěti letech.

Devatenáctiletý Salač startoval v Jerezu do čtvrté Grand Prix sezony z výhodného dvanáctého místa, ale začátek se mu nepovedl. Po kontaktu se soupeřem se okamžitě propadl na konec druhé desítky a většinu závodu jezdil bez kontaktu s elitní skupinou několik míst za bodovanou patnáctkou.

"V prvním sektoru jsem měl kontakt se soupeřem a málem jsem spadl. To mě rozhodilo a předjelo mě hodně soupeřů, až jsem se propadl na jednadvacátou pozici. Pak jsem se snažil jít dopředu, ale měl jsem opět problém, že buď motorka jela hodně smykem, nebo to naopak bylo naprosto bez 'enginebrake'. Jezdec, za kterým jsem celou dobu jel, ztrácel olej z motocyklu a ten mi stříkal přímo na přední kolo. Stále jsem měl co dělat, abych nespadl, a nechápal jsem, z čeho to bylo," uvedl Salač v tiskové zprávě.

Když už se zdálo, že Salač ze sedmnácté pozice na body nedosáhne, pomohl mu incident v závěrečné zatáčce závodu. O vítězství bojující turecký jezdec Deniz Öncü upadl a vzal s sebou dva své soupeře Jaumeho Masiu a Darryna Bindera. Po nuceném průjezdu long lapem dalšího závodníka byl Salač v cíli třináctý a poté se ještě posunul o jednu pozici výš po dodatečné penalizaci dalšího jezdce.

Dvanáctou příčkou tak Salač o jednu pozici překonal třináctá místa, která zajel v Kataru a Portugalsku. Druhý závod v Dauhá navzdory nadějnému průběhu nedokončil. "Dnes to tedy byly utrpěné body, už se těším do Le Mans, tam to bude na 100% lepší, protože tam to mám rád a zatáčky tam jsou v pohodě, ale musíme se zlepšit, protože takhle to nejde. Musíme se soustředit, aby nastavení motocyklu bylo takové, jaké bych potřeboval,“ uvedl český jezdec týmu Rivacold Snipers.

Závod vyhrál šestnáctiletý nováček Pedro Acosta a připsal si třetí vítězství za sebou. Španělský mladík se díky tomu stal prvním závodníkem v historii, jenž se dostal na stupně vítězů v prvních čtyřech závodech kariéry, neboť na úvod v Kataru byl druhý. Po čtyřech závodech vede Acosta pořadí MS už o 51 bodů, Salač je s 10 body osmnáctý.

Závod MotoGP vyhrál Australan Miller a připsal si v elitní kategorii druhou výhru v kariéře a první od Assenu v červnu 2016. Triumf továrního týmu Ducati potvrdil druhým místem Ital Francesco Bagnaia, třetí byl jeho krajan Franco Morbidelli na yamaze.

Bagnaia vystřídal v čele pořadí šampionátu o dva body Francouze Fabia Quartarara, jenž pravděpodobně kvůli zdravotním problémům neudržel vedení v závodě a dojel až třináctý. Hvězdný Španěl Marc Márquez, který právě v Jerezu před deseti měsíci utrpěl po pádu komplikovanou zlomeninu paže, skončil v druhém závodu po návratu devátý.

V Moto2 vyhrál Ital Fabio di Giannantonio. Vedení v MS uhájil dnes čtvrtý Australan Remy Gardner.

Šampionát bude pokračovbat za dva týdny ve francouzském Le Mans.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Jerezu: Moto3: 1. Acosta (Šp./KTM) 39:22,266, 2. Fenati (It./Husqvarna) -0,417, 3. Alcoba (Šp./Honda) -0,527, 4. Migno (It./Honda) -0,548, 5. Sasaki (Jap./KTM) -0,971, 6. Tatay (Šp./KTM) -0,997, ...12. Salač (ČR/Honda) -4,389. Průběžné pořadí MS (po 4 z 19 závodů): 1. Acosta 95 b., 2. Antonelli (It./KTM) 44, 3. Migno (It./Honda) 42, 4. Fenati 40, 5. Masiá (Šp./KTM) 39, 6. D. Binder (JAR/Honda) 36, ...18. Salač 10. Moto2: 1. Di Giannantonio 39:07,396, 2. Bezzecchi (oba It./Kalex) -1,722, 3. Lowes (Brit./Kalex) -2,229, 4. Gardner (Austr./KTM) -3,019, 5. Fernández -8,571, 6. Vierge (oba Šp./Kalex) -12,181. Průběžné pořadí MS (po 4 z 19 závodů): 1. Gardner 69, 2. Lowes 66, 3. Fernández 63, 4. Bezzecchi 56, 5. Di Giannantonio 52, 6. Roberts (USA/Kalex) 31. MotoGP: 1. Miller (Austr./Ducati) 41:05,602, 2. Bagnaia (It./Ducati) -1,912, 3. Morbidelli (It./Yamaha) -2,516, 4. Nakagami (Jap./Honda) -3,206, 5. Mir (Šp./Suzuki) -4,256, 6. A. Espargaró (Šp./Aprilia) -5,164. Průběžné pořadí MS (po 4 z 19 závodů): 1. Bagnaia 66, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) 64, 3. M. Viňales (Šp./Yamaha) 50, 4. Mir 49, 5. Zarco (Fr./Ducati) 48, 6. Miller 39.