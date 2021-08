Salač se vrátil do Moto3 devátým místem v tréninku na Velkou cenu Štýrska

Spielberg (Rakousko) - Filip Salač se po více než měsíční přestávce vrátil do mistrovství světa silničních motocyklů devátým místem v tréninku Moto3 na Velkou cenu Štýrska. Devatenáctiletý jezdec se na okruhu v rakouském Spielbergu představil poprvé v barvách týmu CarXpert PrüstelGP na stroji KTM.

Salač se koncem června dohodl na konci ve stáji Snipers, kde jezdil na hondě, a vrátil se po roce a půl do týmu Prüstel. Bezprostředně po přestupu vynechal Velkou cenu Nizozemska v Assenu, jež byla závěrečným závodem první poloviny sezony před červencovou pauzou.

V dnešním úvodním tréninku zajel Salač až 23. čas, odpoledne ale dokázal stejně jako většina jeho soupeřů zrychlit a byl devátý. Ne nejrychlejšího Darryna Bindera z JAR ztratil druhý muž květnové Grand Prix Francie 335 tisícin sekundy.

"Konečně skončila ta nekonečná pauza a dlouhé čekání na závody. Jsem tady v novém týmu. V prvním tréninku jsem při prvním výjezdu vůbec nechápal, co se děje, protože motorka fungovala úplně jinak, ale postupně jsem se do toho začal dostávat a cítil jsem, že by to mohlo být dobré," uvedl Salač v tiskové zprávě s tím, že se kolo od kola cítil lépe.

"Zjišťoval jsem, co mohu a nemohu, zajel jsem hned na začátku tréninku čas 1:37,4 a byl jsem myslím druhý. Ve konci jsme nevěděli, jestli začne pršet, či nikoli. Všichni nasadili nové pneumatiky, tak jsem je dal také. Zajel jsem docela slušné kolo a je z toho deváté místo pro dnešní den," zhodnotil devatenáctiletý závodník první den Velké ceny.

S výsledkem byl maximálně spokojený. "Vůbec jsem to nečekal, strašně mě to těší a určitě mě to nabudilo. Jsem rád, že ta motorka očividně funguje. Na rovinkách jede také docela dobře, tak uvidíme, jak to bude dále ve víkendu, ale už jsem motivovaný na zítra a musíme ještě máknout, abychom doladili každý detail do zítra a do neděle,“ dodal Salač.