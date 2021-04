Salač poprvé letos jel druhou část kvalifikace, vyrazí z 6. řady

Algarve (Portugalsko) - Filip Salač poprvé v sezoně motocyklového mistrovství světa postoupil do finále kvalifikace Moto3 a do nedělní Velké ceny Portugalska odstartuje z 16. místa. Devatenáctiletý jezdec týmu Rivacold Snipers zajel v Portimau 18. čas, ale na roštu se posune na opačný konec šesté řady vzhledem k trestu pro Jeremyho Alcobu a Johna McPheeho, kteří po vzájemné potyčce po minulém závodě v Kataru budou za trest startovat z uličky v boxech s pěti- a desetisekundovou penalizací. Z pole position vyrazí do třetího závodu sezony Salačův týmový kolega Andrea Migno z Itálie.

Salačovi se v Portimau přes zrychlení ve třetím tréninku nepodařilo vylepšit průběžné 16. místo z pátku, od postupové 14. pozice ho dělilo 72 tisícin sekundy a musel opět absolvovat první část kvalifikace. Na rozdíl od úvodních dvou závodů v Kataru se v ní ale tentokrát třetím nejlepším časem vešel mezi čtveřici postupujících. V kvalifikačním finále uzavřel pořadí poté, co mu pád v posledním kole znemožnil šanci na vylepšení pozice.

"Při nájezdu do rychlého kola jsem v první zatáčce předjel Fernándeze, on mi to ve druhé vrátil a měli jsme tam kontakt. Málem jsem spadl a nadzdvihl mi brzdovou páčku. Když jsem poté ve třetí zatáčce sáhl po brzdě, páčka nebyla tam, kde jsem zvyklý. Brzdil jsem, jak se dalo, ale nakonec jsem spadl a vzal s sebou Rodriga," popsal Salač v tiskové zprávě kritický moment a argentinskému soupeři se na dálku omluvil.

"Startuji z šestnáctého místa, tady v Portugalsku se předjíždí docela těžko, protože při vyjetí ze stopy to hodně klouže. Doufám, že si spravím chuť," dodal Salač, jehož kvalifikačním maximem letos dosud bylo 20. místo. Minule nicméně po trestu pro pětici soupeřů stál na startu na 15. pozici, nadějně rozjetý závod pak ale nedokončil.

Šestinásobný mistr světa MotoGP Marc Márquez ze Španělska při návratu k závodům po fraktuře pravé paže obsadil v kvalifikaci královské třídy šesté místo a odstartuje z druhé řady. Pole position vybojoval v absolutním rekordu okruhu 1:38,862 francouzský vítěz předchozího závodu Fabio Quartararo. Ještě výrazně rychlejší byl Ital Francesco Bagnaia, ale jeho čas vedení závodu škrtlo, protože ho zajel v době, kdy byly po pádu jednoho ze soupeřů vyvěšeny žluté vlajky.

Velká cena předčasně skončila pro Jorgeho Martína, který měl těžký pád v třetím tréninku. Španělský exmistr světa Moto3 a nováček nejsilnější kubatury utrpěl zranění hlavy a zlomeniny na ruce i noze a byl převezen do nemocnice ve Faru.

Kvalifikace na Velkou cenu Portugalska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Portimau:

Moto3: 1. Migno 1:47,423, 2. Foggia (oba It./Honda) -0,149, 3. Alcoba (Šp./Honda) -0,279, ...18. Salač (ČR/Honda) -2,673.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:38,862, 2. Rins (Šp./Suzuki) -0,089, 3. Zarco (Fr./Ducati) -0,129.

Moto2: 1. Lowes (Brit./Kalex) 1:42,901, 2. Gardner (Austr./Kalex) -0,023, 3. Vierge (Šp./Kalex) -0,174.