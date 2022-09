Salač po těžkém pádu nedokončil ani Velkou cenu San Marina

Misano (Itálie) - Český motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil Velkou cenu San Marina. Stejně jako před dvěma týdny v Rakousku skončil pro dvacetiletého pilota týmu Gresini závod mistrovství světa Moto2 pádem. Tentokrát se po nezaviněné kolizi ocitl na zemi už v pátém kole a z tvrdého nárazu vyvázl s naštípnutým prstem na ruce a otřesem mozku. Závod vyhrál Španěl Alonso López. V královské třídě MotoGP se ze čtvrtého vítězství za sebou a šestého v sezoně radoval Ital Francesco Bagnaia.

Salač do závodu odstartoval ze 17. místa a v době nehody se na stejné pozici pohyboval i na trati. Ve čtrnáctém závodě sezony, v níž debutuje v druhé nejsilnější kubatuře Moto2, nedojel do cíle pošesté. Druhý výpadek za sebou jej postihl poté, co předtím v britské Grand Prix v Silverstonu obsadil životní deváté místo a v předchozím závodě v Assenu skončil desátý.

"Motorka fungovala dobře, chtěl jsem zahájit stíhačku. V sedmé zatáčce, v ten moment, kdy jsem sáhl na brzdu, jsem dostal velkou ránu zezadu od jiného jezdce. V nějakých 220-230 (km/h) jsem dostal highsider a letěl strašně na hlavu. Myslím si, že to byl jeden z nejhorších pádů kariéry," popsal Salač v tiskové zprávě karambol. "Mám lehký otřes mozku, naštíplý palec na levé ruce. Na to, jak ten pád vypadal, jsem rád, jak to dopadlo, že jsem docela celej," konstatoval český jezdec.

Pády postihly bezmála polovinu z 31 jezdců včetně vítěze kvalifikace a třetího muže pořadí MS Celestina Viettiho z Itálie. Premiérový triumf v kariéře vybojoval dvacetiletý López a za ním projeli cílem další tři španělští jezdci. Do čela pořadí se díky třetímu místu vrátil Augusto Fernández, dosud vedoucí Ai Ogura z Japonska byl pátý. Salačovi patří průběžně 21. pozice.

Bagnaia zvítězil v královské třídě o pouhých 34 tisícin před mocně finišujícím krajanem Eneou Bastianinim. Tomu těsně unikl čtvrtý triumf v sezoně, oba rivalové ale mají na kontě také čtyři nedokončené závody a proto zatím stále zaostávají za vedoucím obhájcem titul Fabiem Quartararem. Francouzský lídr pořadí skončil pátý a před nově druhým Bagnaiou má třicetibodový náskok.

V nejslabší třídě Moto3 zvítězil potřetí v sezoně Dennis Foggia z Itálie a upevnil si průběžnou třetí příčku. Novým vedoucím mužem seriálu se díky třetímu místu stal Izan Guevara ze Španělska, který o sem bodů předstihl krajana Sergia Garcíu. Dosavadní lídr měl pád a po návratu na trať byl diskvalifikován.

Šampionát bude pokračovat za dva týdny v Aragonu ve Španělsku.

Velká cena San Marina:

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 39:21,864, 2. Masiá (Šp./KTM) -0,289, 3. Guevara (Šp./GasGas) -0,334, 4. Öncü (Tur./KTM) -0,453, 5. Holgado (Šp./KTM) -4,955, 6. Suzuki (Jap./Honda) -5,926.

Průběžné pořadí (po 14 z 20 závodů): 1. Guevara 204 b., 2. García (Šp./GasGas) 193, 3. Foggia 169, 4. Masiá 147, 5. Öncü 140, 6. 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) 138.

Moto2: 1. López (Šp./Boscoscuro) 40:35,332, 2. Canet -1,253, 3. Augusto Fernández -3,305, 4. Arenas (všichni Šp./Kalex) -4,615, 5. Ogura (Jap./Kalex) -9,166, 6. Acosta (Šp./Kalex) -10,339, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 14 z 20 závodů): 1. Augusto Fernández 198, 2. Ogura 194, 3. Canet 157, 4. Vietti 156, 5. Arbolino (oba It./Kalex) 117, 6. Roberts (USA/Kalex) 115, ...21. Salač 21.

MotoGP: 1. Bagnaia 41:43,199, 2. Bastianini (oba It./Ducati) -0,034, 3. M. Viňales (Šp./Aprilia) -4,212, 4. Marini (It./Ducati) -5,283, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) -5,771, 6. A. Espargaró (Šp./Aprilia) -10,230.

Průběžné pořadí (po 14 z 20 závodů): 1. Quartararo 211, 2. Bagnaia 181, 3. A. Espargaró 178, 4. Bastianini 138, 5. Zarco (Fr./Ducati) 125, 6. Miller (Austr./Ducati) 123.