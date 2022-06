Salač po pádu nedokončil Velkou cenu Katalánska Moto2, vyhrál Vietti

Barcelona - Motocyklista Filip Salač dnešní Velkou cenu Katalánska Moto2 po pádu nedokončil. Pro českého jezdce skončil závod na okruhu v Barceloně už ve čtvrtém kole. Vyhrál Ital Celestino Vietti.

Závod královské třídy MotoGP ovládl s velkým náskokem Francouz Fabio Quartararo. Mistr světa si upevnil vedení v průběžném pořadí, k čemuž mu pomohlo i málo vídané selhání domácího Aleixe Espargara, který začal slavit o kolo dřív a přišel o druhou příčku.

Salač odstartoval ze třináctého místa a na stejné pozici se pohyboval i ve chvíli, kdy po podklouznutí ve třinácté zatáčce upadl. Dvacetiletý nováček v Moto2 potřetí v sezoně nedojel a bodově naprázdno vyšel podruhé z posledních šesti závodů.

Českého jezdce mrzelo, že ho pád připravil o šanci na dobrý výsledek. "Smál jsem se spokojeně do helmy, protože jsem si říkal, že konečně motorka je super a mohl by to být dobrý závod," uvedl v tiskové zprávě.

"No a v předposlední zatáčce, kde se nebrzdí, tak když jsem sáhnul po plynu, ujelo mi přední kolo. Snažil jsem se to ustát, ale pak se mi přetočilo i zadní kolo a to už se ustát nedalo. Moc mě to mrzí, motorka měla rozhodně na top ten," dodal Salač.

Vietti vyhrál před dvojicí Španělů Arón Canet, Augusto Fernández a připsal si třetí vítězství v sezoně. V průběžném pořadí se osamostatnil na první příčce a vede s náskokem 16 bodů před Aiem Ogurou z Japonska, který dnes dojel sedmý.

Quartararo si pro druhý triumf v sezoně dojel s náskokem šesti a půl sekundy před domácím Jorgem Martínem. Třetí skončil Johann Zarco z Francie, který se na pódium dostal díky Espargaróvě zaváhání.

"Vyplatilo se, že jsem nic nevzdal, protože když Alex v posledním kole chyboval, myslel jsem nejdřív, že má nějaký technický problém. Až potom mi došlo, že slaví. Tak jsem si řekl: Dokonči kolo a dojeď si pro pódium," uvedl Zarco.

Španělský jezdec začal slavit druhé místo ještě v předposledním kole a než si chybu uvědomil, propadl se na konečné páté místo. Přišel tak o cenné body v šampionátu, ve kterém na druhé příčce na Quartarara ztrácí 22 bodů.

"V MotoGP je to neomluvitelná chyba. Podíval jsem se na tabuli a zapomněl jsem, že tady musí ukazovat L0 a ne L1. Bylo to celé jen moje chyba," citovala Espargara agentura AP.

"Jestli chci získat titul, tak podobné chyby nesmím dělat. Musím se omluvit týmu, protože taková chyba je nepřijatelná," přidal dvaatřicetiletý španělský jezdec, který žije nedaleko barcelonského okruhu.

Výsledky Velké ceny Katalánska silničních motocyklů

Moto3: 1. Guevara (Šp./GasGas) 38:22,351, 2. Muňoz (Šp./KTM) -1,975, 3. Suzuki (Jap./Honda) -1,985, 4. Garíca (Šp./GasGas) -2,036, 5. Öncü (Tur./KTM) -2,752, 6. Tatay (Šp./CFMoto) -3,134.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. García 150 b., 2. Guevara 134, 3. Masiá (Šp./KTM) 103, 4. Foggia (It./Honda) 95, 5. Öncü 82, 6. Sasaki (Jap./Husqvarna) 75.

Moto2: 1. Vietti (It./Kalex) 38:42,958, 2. Canet -0,081, 3. A. Fernández (oba Šp./Kalex) -0,522, 4. Dixon (Brit./Kalex) -0,646, 5. Schrotter (Něm./Kalex) -1,470, 6. Acosta (Šp./Kalex) -6,298, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Vietti 133, 2. Ogura (Jap./Kalex) 117, 3. Canet 109, 4. A. Fernández 96, 5. Arbolino (It./Kalex) 89, 6. Roberts (USA/Kalex) 86, ...23. Salač 125.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 40:29,360, 2. Martín (Šp./Ducati) -6,473, 3. Zarco (Fr./Ducati) -8,385, 4. Mir (Šp./Suzuki) -11,481, 5. A. Espargaró (Šp./Aprilia) -14,395, 6. Marini (It./Ducati) -15,430.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Quartararo 147, 2. A. Espargaró 125, 3. Bastianini (It./Ducati) 94, 4. Zarco 91, 5. Bagnaia (It./Ducati) 81, 6. B. Binder (JAR/KTM) 73.