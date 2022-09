Salač po pádu nedokončil ani Velkou cenu San Marina

Misano (Itálie) - Český motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil Velkou cenu San Marina. Stejně jako před dvěma týdny v Rakousku skončil pro dvacetiletého pilota týmu Gresini závod mistrovství světa Moto2 pádem, tentokrát se ocitl na zemi už v pátém kole.

Salač do závodu odstartoval ze 17. místa a v době nehody se na stejné pozici pohyboval i na trati. Ve čtrnáctém závodě sezony, v níž debutuje v druhé nejsilnější kubatuře Moto2, nedojel do cíle pošesté. Druhý výpadek za sebou jej postihl poté, co předtím v britské Grand Prix v Silverstonu obsadil životní deváté místo a v předchozím závodě v Assenu skončil desátý.

Pády postihly bezmála polovinu z 31 jezdců včetně vítěze kvalifikace a třetího muže pořadí MS Celestina Viettiho z Itálie. Premiérový triumf v kariéře vybojoval dvacetiletý Alonso López a za ním projeli cílem další tři španělští jezdci. Do čela pořadí se díky třetímu místu vrátil Augusto Fernández, dosud vedoucí Ai Ogura z Japonska byl pátý. Salačovi patří průběžně 21. pozice.

V nejslabší třídě Moto3 zvítězil potřetí v sezoně Dennis Foggia z Itálie a upevnil si průběžnou třetí příčku. Novým vedoucím mužem seriálu se díky třetímu místu stal Izan Guevara ze Španělska, který o sem bodů předstihl krajana Sergia Garcíu. Dosavadní lídr měl pád a po návratu na trať byl diskvalifikován.

Velká cena San Marina:

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 39:21,864, 2. Masiá (Šp./KTM) -0,289, 3. Guevara (Šp./GasGas) -0,334, 4. Öncü (Tur./KTM) -0,453, 5. Holgado (Šp./KTM) -4,955, 6. Suzuki (Jap./Honda) -5,926.

Průběžné pořadí (po 14 z 20 závodů): 1. Guevara 204 b., 2. García (Šp./GasGas) 193, 3. Foggia 169, 4. Masiá 147, 5. Öncü 140, 6. 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) 138.

12:20 Moto2,

14:00 MotoGP.