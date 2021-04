Salač odstartuje do druhého závodu motocyklového MS v Dauhá z páté řady

Devatenáctiletý Salač po devatenáctém času z tréninků musel do první části kvalifikace, v níž bojoval o jedno ze čtyř postupových míst do elitní fáze. Jediný český účastník MS ale obsadil šestou pozici, což znamenalo celkovou dvacátou příčku.

Salač byl po kvalifikaci naštvaný na týmového kolegu Andreu Migna, jenž mu navzdory dohodě nepomohl k tomu, aby se za ním mohl český jezdec vyvézt. „Měli jsme dohodnutou určitou strategii, že mu pomohu a on pak mně. To bohužel moc neklaplo, protože mi ujel za najížděcím kolem. Mohli jsme vidět, že zajet rychlé kolo sám je tady skoro nemožné, protože jsem jel fakt na hraně, technické sektory jsem měl dobré, ale jak přijdou rychlé pasáže, tak tam se člověk bez slip streamu neobejde. Dal jsem do toho všechno a mrzí mě, že výsledek je takový," uvedl Salač v tiskové zprávě.

Patnáctým místem po trestech pro soupeře si Salač výrazně polepšil oproti minulému týdnu, kdy byl při zahajovací Grand Prix sezony v kvalifikaci třiadvacátý a poté si ve Velké ceně Kataru dojel pro bodovanou 13. pozici.

Pole position dnes získali v kategorii Moto3 a Moto2 vítězové úvodních závodů Jaume Masiá ze Španělska a Brit Sam Lowes, v královské MotoGP byl nejrychlejší Španěl Jorge Martín.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Dauhá silničních motocyklů