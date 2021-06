Salač obsadil v Moto3 v Itálii jedenácté místo, vyhrál Foggia

Mugello (Itálie) - Filip Salač dojel v motocyklové Velké ceně Itálie v třídě Moto3 jedenáctý a zaznamenal druhý nejlepší výsledek v sezoně po druhém místě, které vybojoval před dvěma týdny ve Francii. První vítězství v letošním roce vybojoval na domácím okruhu Ital Dennis Foggia. Ihned po závodu se jezdci dozvěděli smutnou zprávu, že jejich švýcarský soupeř Jason Dupasquier nepřežil sobotní nehodu v kvalifikaci.

Myšlenky na Dupasquiera před závodem tížily i Salače, který vážně přemýšlel o tom, že závod vynechá. "Ráno ve warm upu se mi vůbec nejelo dobře, pořád jsem myslel na Jasona, co se může stát a co nemůže, protože je to můj kamarád," uvedl v tiskové zprávě ještě před tím, než se o úmrtí Švýcara dozvěděl.

Dnešní den označil za asi nejtěžší ve své tříleté kariéře v MotoGP. "Ještě půl hodiny před závodem bylo skoro oficiální, že závod nepojedu. Fakt jsem se nemohl soustředit, nešlo mi to. Ale nakonec jsem si patnáct minut před startem řekl, že prostě musím bojovat a nesmím to vzdát. To riziko k tomu bohužel patří,“ konstatoval.

Salač startoval v Mugellu z 18. místa a od začátku se držel ve vedoucí patnáctičlenné skupině. Během závodu se devatenáctiletý český jezdec pohyboval na hraně první desítky, do bojů o stupně vítězů se ale tentokrát nedostal.

"Měl jsem dobrý start, pak jsem se pohyboval v první skupince. Byl to těžký závod, ale je to nepodstatné, protože jsme se právě dozvěděli, že Jason zemřel. Je to strašné. Výsledky a všechno tady okolo motorek jde dnes stranou. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast všem jeho blízkým,“ uvedl Salač po závodě.

Foggia v těsném závěru uhájil první místo, druhý Španěl Jaume Masiá za ním zaostal o 36 tisícin sekundy. Třetí místo obsadil Gabriel Rodrigo z Argentiny. Podruhé za sebou se na stupně vítězů nedostal španělský nováček Pedro Acosta, jenž stejně jako ve Francii skončil osmý. Průběžné hodnocení šampionátu ale dál vede s náskokem 52 bodů před Masiou.

Závod v nejsilnější kubatuře MotoGP vyhrál Fabio Quartararo a upevnil si vedení v šampionátu. Francouzský jezdec třetí úspěch v sezoně věnoval zesnulému Dupasquierovi.

"Byl to hodně emotivní den, začínat po minutě ticha bylo zvláštní. Navíc já jsem hodně emotivní člověk. Pokaždé, když jsem projížděl devátou zatáčkou, tak jsem na něj myslel. Tohle vítězství je pro něj," řekl Quartararo.

Francouz porazil o 2,6 sekundy Portugalce Miguela Oliveiru, třetí skončil úřadující mistr světa Joan Mir ze Španělska. V průběžném pořadí vede Quartararo o 24 bodů před krajanem Johannem Zarcem.

Na třetí příčku hodnocení sezony klesnul domácí Francesco Bagnaia, který po pádu závod nedokončil. Stejně dopadl šestinásobný mistr světa Marc Márquez ze Španělska.

Velká cena Itálie silničních motocyklů v Mugellu:

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 39:37,497, 2. Masiá (Šp./KTM) -0,036, 3. Rodrigo (Arg./Honda) -0,145, 4. Sasaki (Jap./KTM) -0,240, 5. D. Binder (JAR/Honda) -0,499, 6. Fenati (It./Husqvarna) -0,711, ...11. Salač (ČR/Honda) -1,080.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 19 závodů): 1. Acosta (Šp./KTM) 111 b., 2. Masiá 59, 3. Sasaki 57, 4. García (Šp./GASGAS) 56, 5. Fenati 56, 6. D. Binder 47, ...11. Salač 35.

Moto2: 1. Gardner (Austr./Kalex) 39:17,667, 2. R. Fernández (Šp./Kalex) -0,014, 3. Bezzecchi -8,021, 4. Roberts (USA/Kalex) -8,004, 5. Schrötter (Něm./Kalex) -12,343, 6. Ogura (Jap./Kalex) -23,170.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 19 závodů): 1. Gardner 114, 2. R. Fernández 108, 3. Bezzecchi 88, 4. Lowes (Brit./Kalex) 66, 5. Di Giannantonio (It./Kalex) 60, 6. Roberts 44.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 41:16,344, 2. Oliveira (Portug./KTM) -2,592, 3. Mir (Šp./Suzuki) -3,000, 4. Zarco (Fr./Ducati) -3,535, 5. B. Binder (JAR/KTM) -4,903, 6. Miller (Austr./Ducati) -6,233.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 19 závodů): 1. Quartararo 105, 2. Zarco 81, 3. Bagnaia (It./Ducati) 79, 4. Miller 74, 5. Mir 65, 6. Viňales (Šp./Yamaha) 64.