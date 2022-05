Salač obsadil v Itálii 13. místo a zaznamenal nejlepší výsledek v Moto2

Mugello (Itálie) - Motocyklista Filip Salač obsadil ve Velké ceně Itálie 13. místo, zaznamenal nejlepší výsledek ve třídě Moto2 a počtvrté v sezoně bodoval. Závod na okruhu v Mugellu vyhrál Španěl Pedro Acosta, který se stal ve věku 18 let a čtyři dny nejmladším vítězem v této kubatuře v historii.

Lídr šampionátu Celestino Vietti se dlouho držel na třetím místě, tři kola před koncem ale italského jezdce zradil stroj a závod nedokončil. Bodově se na něj dotáhl Japonec Ai Ogura, který dnes dojel třetí.

Závod MotoGP vyhrál domácí jezdec Francesco Bagnaia a připsal si druhý triumf v sezoně. Za ním dojel obhájce titulu Fabio Quartararo a upevnil si vedení v průběžném pořadí šampionátu.

Francouzský jezdec má po osmi závodech 122 bodů a před druhým Aleixem Espargarem, který dnes počtvrté za sebou obsadil třetí příčku, má náskok osmi bodů.

Salač, jehož letošním maximem po přestupu z Moto3 do vyšší třídy byla 14. místa z Ameriky a Portugalska, se po startu z 23. místa pohyboval kolem 20. pozice a v závěru jezdil sedmnáctý. Na bodované příčky mu pomohl i Lowesův pád a technické problémy Viettiho. Další dva soupeře pak v posledních třech kolech předjel.

"Včera v kvalifikaci bohužel tým udělal chybu a dal mi místo nových pneumatik použité. Nevím, jak se to mohlo stát, ale byl jsem z toho hodně naštvaný," vrátil se Salač k pokaženému boji o startovní pozice, který ho dnes v prvních kolech stál čas.

Osmý závod sezony už si pochvaloval. "Měl jsem docela dobrý start. Neztratil jsem pozice a pak jsem se dostal do rytmu. Začal jsem zrychlovat a jel jsem dobré časy, srovnatelné s nejlepšími. Předjížděl jsem jezdce a nakonec se mi podařilo dojet pouze čtyři nebo pět sekund od čtvrté pozice. To si myslím, že je super. Závod jsem si užil. Bylo snadné spadnout, ale povedlo se mi to ustát," dodal.

Acosta premiérovým triumfem v Moto2 navázal na šest výher, které nasbíral vloni v Moto3. Jako nejmladší vítěz v kategorii překonal současnou hvězdu MotoGP Španěla Marca Márqueze, který v roce 2011 ve Francii zvítězil ve věku 18 let a 87 dní.

Závod Moto3 sice po těsném souboji v cílové rovince vyhrál Izan Guevara před týmovým kolegou a lídrem šampionátu Sergiem Garcíou. Vítěz byl ale po skončení závodu penalizován za vyjetí z trati v posledním kole a oba španělští jezdci si pořadí vyměnili. Třetí skončil Japonec Tacuki Suzuki.

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mugellu: Moto3: 1. García 39:43,214, 2. Guevara (oba Šp./GasGas) stejný čas, 3. Suzuki (Jap./Honda) -0,012, 4. Migno (It./Honda) -0,137, 5. Jamanaka (Jap./KTM) -0,234, 6. Rossi (It./Honda) -0,999. Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. García 137, 2. Guevara 109, 3. Masiá (Šp./KTM) 95, 4. Foggia (It./Honda) 95, 5. Sasaki (Jap./Husqvarna) 75, 6. Migno 71. Moto2: 1. Acosta (Šp./Kalex) 39:35,930, 2. Roberts (USA/Kalex) -4,051, 3. Ogura (Jap./Kalex) -6,749, 4. Arbolino (It./Kalex) -12,312, 5. A. Fernández (Šp./Kalex) -12,327, 6. Dixon (Brit./Kalex) -12,513, ...13. Salač (ČR/Kalex) -17,254. Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. Vietti (It./Kalex) 108, 2. Ogura 108, 3. Canet (Šp./Kalex) 89, 4. Roberts 86, 5. Arbolino 83, 6. A. Fernández 80, ...22. Salač 8. MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 41:18,923, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,635, 3. A. Espargaró (šp./Aprilia) -1,983, 4. Zarco (Fr./Ducati) -2,590, 5. Bezzecchi -3,067, 6. Marini (oba It./Ducati) -3,875. Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. Quartararo 122, 2. A. Espargaró 114, 3. Bastianini (It./Ducati) 94, 4. Bagnaia 81, 5. Zarco 75, 6. Rins (Šp./Suzuki) 69.