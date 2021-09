Salač nedokončil GP San Marina, poškodil motorku, MotoGP ovládl Bagnaia

Misano (Itálie) - Motocyklista Filip Salač nedokončil druhý závod mistrovství světa za sebou. Po Velké ceně Aragonie, v níž spadl ze šestého místa, zajel dnes v 18. okruhu do boxů, neboť při kontaktu s jiným jezdcem poškodil motocykl. Pro druhý triumf za sebou si dojel domácí Ital Dennis Foggia a posunul se v pořadí šampionátu na druhou příčku. Salač zůstal sedmnáctý. Druhé vítězství za sebou si připsal také Ital Francesco Bagnaia v MotoGP.

Devatenáctiletý Salač před závodem v Misanu oznámil, že od příští sezony povýší do Moto2. Na okruhu v Misanu se mu ale nedařilo. Až 26. místo v kvalifikaci bylo pro něj letos nejhorším a znamenalo start až z předposlední deváté řady.

Brzy se nicméně posouval kupředu a od třetího kola se pohyboval v bodované patnáctce. Jel ve skupině bojující o dvanácté místo, čelo pole bylo daleko. Ve 14. kole spadl v zatáčce domácí jezdec Romano Fenati, i když jel neohroženě v čele. O čtyři kola později skončila Grand Prix pro Salače.

"Bohužel sedm kol před cílem jednomu z jezdců na zadní rovince chcípla motorka a já jsem do něj zezadu narazil. Jsem rád, že jsem nespadl, ale jinak jsem dost smutný, protože motorka nebyla schopna dál pokračovat," popsal v tiskové zprávě Autoklubu ČR.

Poškození bylo více. "Měl jsem prasklé kolo, ohnuté vidle, vytrženou hadičku od přední brzdy a bouchlo mi to přední gumu. Štěstí, že jsem nespadl, ale je to smůla, co se zase stalo. Do příštího závodu musíme zapracovat na kvalifikaci a mít hlavu vzhůru," dodal Salač.

Za vítězným Foggiou projeli cílem další Italové Niccoló Antonelli a Andrea Migno. Seriál MS bude pokračovat 3. října Velkou cenou Ameriky v Austinu.

Bagnaia slavil minulý týden v Aragonii první vítězství v MotoGP v kariéře a na domácí italské půdě na něj dnes navázal. Člen týmu Ducati odolal v závěru ataku lídra šampionátu Fabia Quartarara a Francouze porazil o 364 tisícin sekundy. Pro třetí místo a své první stupně vítězů v nejsilnější třídě si dojel Enea Bastianini.

Druhému muži průběžného pořadí Bagniaovi se podařilo mírně stáhnout ztrátu na Quartarara, jenž usiluje o první mistrovský titul. Jezdec Yamahy má před závěrečnými čtyřmi závody stále výrazný náskok 48 bodů.

Velká cena San Marina, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Misanu:

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 39:17,002, 2. Antonelli (It./KTM) -0,565, 3. Migno (It./Honda) -0,817, 4. García (Šp./GASGAS) -2,140, 5. Masiá (Šp./KTM) -3,098, 6. D. Binder (JAR/Honda) -7,633, ...Salač (ČR/KTM) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 14 z 18 závodů): 1. Acosta (Šp./KTM) 210, 2. Foggia 168, 3. García 168, 4. Fenati (It./Husqvarna) 134, 5. Masiá 122, 6. Antonelli 118, ...17. Salač 46.

Moto2: 1. R. Fernández (Šp./Kalex) 40:40,563, 2. Gardner (Austr./Kalex) -0,402, 3. Canet (Šp./Boscoscuro) -0,569, 4. Lowes (Brit./Kalex) -1,578, 5. Bezzecchi (It./Kalex) -4,920, 6. A. Fernández (Šp./Kalex) -5,361.

Průběžné pořadí MS (po 14 z 18 závodů): 1. Gardner 271, 2. R. Fernández 237, 3. Bezzecchi 190, 4. Lowes 140, 5. Canet 119, 6. A. Fernández 118.

MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 41:48,305, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,364, 3. Bastianini (It./Ducati) -4,789, 4. M. Márquez (Šp./Honda) -10,245, 5. Miller (Austr./Ducati) -10,469, 6. Mir (Šp./Suzuki) -10,325.

Průběžné pořadí MS (po 14 z 18 závodů): 1. Quartararo 234, 2. Bagnaia 186, 3. Mir 167, 4. Zarco (Fr./Ducati) 141, 5. Miller 140, 6. B. Binder (JAR/KTM) 124.