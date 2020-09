Salač letos zajel nejlepší kvalifikaci, v Barceloně byl sedmý

Barcelona - Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Katalánska silničních motocyklů ze sedmého místa, v Barceloně zajel nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně. Rychlé závěrečné kolo vyneslo českému jezdci posun do třetí startovní řady závodu třídy Moto3, dosud bylo jeho letošním maximem desáté místo v kvalifikaci Grand Prix San Marina.

"Podařilo se mi zajet docela slušné kolo, i když to mohlo být ještě o kousek lepší. Ale jsem rád, že to dopadlo, moje druhá nejlepší kvalifikace v životě a nejlepší v letošní sezoně. Takže určitě jsem spokojen a myslím, že to je super výchozí pozice na zítra," uvedl v tiskové zprávě Autoklubu ČR Salač, jenž loni ve Valencii startoval z šesté pozice.

Nejrychlejším jezdcem Moto3 byl Ital Tony Arbolino, do první řady se vedle něho postaví Španěl Raúl Fernández a Gabriel Rodrigo z Argentiny. Salač, jenž je v průběžném pořadí šampionátu až dvacátý, ztratil na vítěze kvalifikace 942 tisícin sekundy.

V královské kubatuře MotoGP vybojoval první pole position v kariéře Ital Franco Morbidelli. Druhé místo v kvalifikaci obsadil jeho stájový kolega z týmu Petronas Francouz Fabio Quartararo. Valentino Rossi oslavil podpis nové smlouvy na příští sezonu, v níž si vymění místo právě s Quartararem, třetí příčkou. Z první řady odstartuje poprvé v sezoně.

Kvalifikace na Velkou cenu Katalánska silničních motocyklů:

Moto3: 1. Arbolino (It./Honda) 1:47,762, 2. Fernández (Šp./KTM), 3. Rodrigo (Arg./Honda) oba -0,618, ...7. Salač (ČR/Honda) -0,942.

Moto2: 1. Marini (It./Kalex) 1:43,355, 2. Navarro (Šp./Speed Up) -0,181, 3. Lowes (Brit./Kalex) -0,282.

MotoGP: 1. Morbidelli (It./Yamaha) 1:38,798, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,210, 3. Rossi (It./Yamaha) -0,331.