Salač kvůli bolestem zad odstoupil z Velké ceny Německa

Sachsenring (Německo) - Český motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil Velkou cenu Německa. Dvacetiletý pilot týmu Gresini Racing odstoupil ze závodu Moto2 deset kol před koncem kvůli bolestem zad. Desátý díl mistrovství světa vyhrál Augusto Fernández ze Španělska a vybojoval druhé letošní vítězství. Lídr šampionátu Celestino Vietti z Itálie měl pád a vede pořadí už jen o osm bodů před Japoncem Aiem Ogurou, třetí Fernández má o další čtyři body méně.

Jak uvedla televize NovaSport, Salač měl potíže od první zatáčky, v níž dostal takzvaného highsidera a ve snaze zabránit pádu se patrně zranil. Po startu ze 16. místa se pohyboval na hraně bodované patnáctky, v době odstoupení už v ní ale nebyl.

Salač skončil pošesté v sezoně bez bodového zisku, počtvrté nedojel do cíle. V Německu měl přitom vysoké ambice poté, co se mu dařilo v trénincích. V prvním byl čtvrtý a po třetím nastoupil do sobotní kvalifikace premiérově v Moto2 jako autor nejrychlejšího času. V souboji o startovní pozice ale vybojoval jen šestou řadu.

Španělským triumfem skončil i závod Moto3, který vyhrál Izan Guevara. Po třetím vítězství v sezoně a druhém za sebou se na druhém místě celkové klasifikace přiblížil na sedm bodů ke krajanovi Sergiovi Garcíovi, který v Německu dojel třetí.

Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. Guevara (Šp./GasGas) 39:14,946, 2. Foggia (It./Honda) -4,853, 3. García (Šp./GasGas) -4,964, 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) -5,941, 5. Suzuki (Jap./Honda) -9,081, 6. Holgado (Šp./KTM) -12,826.

Průběžné pořadí (po 10 z 20 závodů): 1. García 166 b., 2. Guevara 159, 3. Foggia 115, 4. Masiá (Šp./KTM) 107, 5. Öncü (Tur./KTM) 91, 6. Sasaki 88.

Moto2: 1. Augusto Fernández 39:44,019, 2. Acosta (oba Šp./Kalex) -7,704, 3. Lowes (Brit./Kalex) -7,844, 4. Schrötter (Něm./Kalex) -7,959, 5. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) -11,169, 6. Arenas (Šp./Kalex) -11,635, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. Vietti (It./Kalex) 133, 2. Ogura (Jap./Kalex) 125, 3. Augusto Fernández 121, 4. Canet (Šp./Kalex) 116, 5. Arbolino (It./Kalex) 95, 6. Roberts (USA/Kalex) 89, ...23. Salač 8.

14:00 MotoGP.