Salač dojel ve Velké ceně Rakouska sedmý, v MS je dál na šestém místě

Spielberg (Rakousko) - Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve Velké ceně Rakouska v kategorii Moto2 po startu z 12. místa sedmý. Jednadvacetiletý český závodník dosáhl nejlepšího výsledku od červnové Grand Prix Itálie, v níž obsadil rovněž sedmou pozici. První vítězství v sezoně vybojoval Ital Celestino Vietti před vedoucím mužem šampionátu Španělem Pedrem Acostou. Závod MotoGP vyhrál suverénně mistr světa a lídr seriálu Francesco Bagnaia z Itálie.

Salač se prosadil v desátém letošním závodu posedmé do Top 10. V polovině seriálu mu dál patří průběžná šestá příčka.

"Jsem moc spokojený. Po nepovedených čtyřech nebo pěti závodech je to dobrý pocit. Dobře jsem odstartoval a pak jsem každé kolo zrychlil desetinku po desetince. Až mi to přišlo divný, že jsem si říkal, co se stane," řekl Salač televizní stanici Nova Sport.

Před závodem řešil s mechaniky problémy s motorovou brzdou. "V závodě jsem měl potíže s předkem, na první místo jsme dnes neměli. Ztráta 14 sekund (na vítěze) po těch minulých závodech je super. Jsem rád, že jsem si spravil chuť," uvedl jezdec stáje Gresini.

Na trati bojoval o šesté místo s druhým mužem seriálu Italem Tonym Arbolinem, do jehož belgického týmu Marc VDS po sezoně zamíří. "Nechtěl jsem udělat nějakou chybu, abych ho třeba nedej bože nesundal. To by nebylo úplně dobrý. Souboj jsem si užil. Bojovat s jezdcem, který je druhý v šampionátu, není špatný," řekl Salač. Na Arbolina ztratil jen čtyři desetiny sekundy.

Za sebou nechal mimo jiné Španěla Fermína Aldeguera, který si v předchozí Velké ceně v Silverstonu vyjel premiérové vítězství. "Tahle kategorie je strašně nabitá a každý závod je jinačí. Získal jsem dobré body do šampionátu. Canet a López, co jsou přede mnou, spadli. Trošku jsem stáhnul jejich náskok, který si udělali v minulých závodech. Pořád je šance být do Top 5. To je náš cíl do příštích závodů," uvedl český jezdec před druhou polovinou šampionátu, který bude pokračovat za dva týdny v Barceloně. Na páté místo ztrácí osm bodů.

V nejsilnější třídě si dojel z pole position pro páté vítězství v sezoně Bagnaia, jenž navázal na triumf ze sobotního sprintu. Jezdec továrního týmu Ducati vyhrál s velkým náskokem 5,191 sekundy před Jihoafričanem Bradem Binderem na KTM. Třetí byl další Ital na ducati Marco Bezzecchi.

Šestadvacetiletý Bagnaia oslavil 26. výhru v MS a jubilejní 50. stupně vítězů. Po polovině ročníku má turínský rodák v čele průběžného pořadí náskok 62 bodů a míří za obhajobou loňského titulu. Jeho nejbližší pronásledovatel Jorge Martín ze Španělska dnes skončil sedmý.

Závod Moto3 vyhrál o pouhých pět tisícin sekundy Turek Deniz Öncü. Při druhém vítězství v sezoně i kariéře těsně porazil lídra šampionátu Španěla Daniela Holgada.

Výsledky Velké ceny Rakouska silničních motocyklů

Moto3: 1. Öncü (Tur./KTM) 34:04,291, 2. Holgado (Šp./KTM) -0,005, 3. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,119, 4. Veijer (Niz./Husqvarna) -0,136, 5. Ortolá (Šp./KTM) -3,135, 6. R. Rossi (It./Honda) -5,270.

Průběžné pořadí (po 10 z 20 závodů): 1. Holgado 161, 2. Sasaki 135, 3. Öncü 124, 4. Ortolá 118, 5. Masiá (Šp./Honda) 109, 6. Moreira (Braz./KTM) 94.

Moto2: 1. Vietti (It./Kalex) 36:25,093, 2. Acosta (Šp./Kalex) -1,435, 3. Ogura (Jap./Kalex) -5,189, 4. Dixon (Brit./Kalex) -6,145, 5. Chantra (Thaj./Kalex) -8,635, 6. Arbolino (It./Kalex) -14,054, 7. Salač (ČR/Kalex) -14,492.

Průběžné pořadí (po 10 z 20 závodů): 1. Acosta 176, 2. Arbolino 164, 3. Dixon 117, 4. Canet (Šp./Kalex) 96, 5. López (Šp./Boscoscuro) 92, 6. Salač 84.

MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 42:23,315, 2. B. Binder (JAR/KTM) -5,191, 3. Bezzecchi -7,708, 4. Marini (oba It./Ducati) -10,343, 5. Á. Márquez (Šp./Ducati) -11,039, 6. Viňales (Šp./Aprilia) -11,724.

Průběžné pořadí (po 10 z 20 závodů): 1. Bagnaia 251, 2. Martín (Šp./Ducati) 189, 3. Bezzecchi 183, 4. B. Binder 160, 5. Zarco (Fr./Ducati) 125, 6. Marini 120.