Salač dojel v Le Mans dvanáctý a podruhé za sebou v Moto3 bodoval

Le Mans (Francie) - Motocyklový jezdec Filip Salač počtvrté v sezoně silničního mistrovství světa bodoval. V Le Mans dojel v závodě Moto3 stejně jako už v srpnu ve Spielbergu a před dvěma týdny v Barceloně dvanáctý, jeho maximem zůstává osmé místo ze zahajovací Velké ceny Kataru před koronavirovou pauzou. Francouzskou Grand Prix vyhrál Ital Celestino Vietti a připsal si druhý triumf v sezoně i v kariéře.

Nejrychlejší muž pátečních tréninků Salač odstartoval do závodu po nepovedené kvalifikaci až ze sedmé řady a na počátku třetí desítky pořadí se také v úvodu držel. Chyběl proto v početné čelní skupině, přesto se postupně zejména díky množství pádů soupeřů posunul na bodované pozice a poprvé v sezoně se mu to povedlo podruhé za sebou.

"Body to jsou, dá se to, ale vůbec s tím nejsem spojený, protože jsem na této pozici dojel kvůli tomu, že přede mnou byly pády," uvedl jezdec stáje Rivacold Snipers v tiskové zprávě.

"Každopádně, určitě to nebyl špatný víkend, pátek se podařil suprově, včera jsem měl penalizaci a kvalifikace se nepovedla. Ze závodu ale mám nakonec čtyři body a i to se počítá. Snažil jsem se probíjet dopředu, ale měl jsem problém dostat se přes soupeře na KTM, kterým to tady na rovinkách jelo hodně rychle. Vím, že mám problém se oproti ostatním dostat dopředu, na tom musím hodně zapracovat do příštích závodů. Určitě ale je dobře, že jdeme nahoru," dodal.

Závod nedokončili vítězové posledních tří Velkých cen - na zemi skončili kandidát na titul John McPhee i Romano Fenati, Darryna Bindera po triumfu v Barceloně zradila technika. Viettiho vyneslo vítězství na třetí místo průběžné klasifikace, do čela pořadí se posunul díky třetímu místu Španěl Albert Arenas. Dosavadní lídr Ai Ogura z Japonska dojel až devátý a na Arenase nyní ztrácí šest bodů. Salačovi pomohl čtyřbodový zisk k posunu na dvacátou pozici.

Výsledky Velké ceny Francie silničních motocyklů

Moto3: 1. Vietti (It./KTM) 37:37,384, 2. Arbolino (It./Honda) -0,142, 3. Arenas (Šp./KTM) -0,198, 4. Masiá (Šp./Honda) -0,336, 5. Migno (It./KTM) -0,569, 6. Sasaki (Jap./KTM) -0,834, ...12. Salač (ČR/Honda) -15,381.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 15 závodů): 1. Arenas 135, 2. Ogura (Jap./Honda) 129, 3. Vietti 119, 4. Arbolino 115, 5. McPhee (Brit./Honda) 98, 6. Masiá 83, ...20. Salač 20.

13:00 MotoGP,

14:30 Moto2,

15:40 MotoE.