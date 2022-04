Salač dojel v Austinu čtrnáctý a má první body v Moto2

Austin (USA) - Filip Salač obsadil v závodě Moto2 ve Velké ceně Ameriky 14. místo a vybojoval v Austinu první dva body po přestupu z nejslabší motocyklové třídy Moto3. Dosud nejlepším výsledkem dvacetiletého jezdce týmu Gresini Racing v prostřední kubatuře mistrovství světa byla 21. pozice v Indonésii, zbylé dva závody nedokončil. Pro premiérové vítězství v Moto2 si dojel Tony Arbolino a italským triumfem skončil i závod královské třídy MotoGP, kterou podruhé v sezoně ovládl Enea Bastianini.

Salač před závodem zajel jedenáctý čas v přípravném warm upu a po startu ze sedmé řady se i díky množství pádů soupeřů ocitl postupně až na třináctém místě. Pozici v bodované patnáctce nejprve neudržel, v závěru ale předjel Itala Romana Fenatiho a na čtrnácté místo mu pomohl ještě těsně před koncem pád o pódiové umístění bojujícího domácího vítěze kvalifikace Camerona Beaubiera.

"Ranní warm up byl super, jel jsem časy, které jezdila nejlepší pětka. Bohužel motorka padala do falešného neutrálu, před závodem tak byl docela stres, zda se vše zvládne opravit. Celý závod jsem pak musel jet hodně opatrně. Hlavně tehdy, když jsem dával jedničku, aby to nepadalo do neutrálu," líčil Salač v tiskové zprávě.

Po startu se musel vyhnout první větší kolizi a ocitl se na konci startovního pole. "Pak jsem se dostával dopředu, ale od desátého kola jsem fyzicky nemohl," uvedl Salač, který před závodem bojoval s nemocí a bral antibiotika. "V posledních třech kolech jsem pomalu viděl hvězdičky, i tak se mi podařilo v posledním kole předjet Fenatiho a byl jsem rád, že závod končí. Dnes jsem si opravdu sáhl na dno. Dal jsem do toho úplně všechno, zároveň mě to ale strašně mrzí, protože výsledek mohl být mnohem lepší. Nemusely to být body za to, že spadlo hodně jezdců," konstatoval český závodník.

Beaubierův pád byl v závodě už jedenáctý v pořadí. Havárii měli například i všichni tři jezdci z čela předzávodního průběžného pořadí - vítěz dvou závodů a stále ještě lídr Celestino Vietti z Itálie, Španěl Arón Canet, který upadl z prvního místa, i Thajec Somkiat Čantra. Za Viettiho se v celkové klasifikaci posunul díky druhému místu Japonec Ai Oigura, třetí v Austinu skončil Brit Jake Dixon.

Bastianini navázal na nečekaný triumf ze zahajovacího závodu sezony v Kataru. Jezdec týmu Gresini Racing se s netovární Ducati vrátil na nejvyšší stupínek po jedenáctém místě v Indonésii a desátém v Argentině a druhé prvenství jej vrátilo do čela průběžné klasifikace. V Austinu zvítězil před Španělem Álexem Rinsem a Australanem Jackem Millerem. Dosavadní lídr a vítěz minulého závodu v Argentině Aleix Espargaró ze Španělska skončil tentokrát jedenáctý.

Vítězem Moto3 se stal Španěl Jaume Masiá, který si připsal pátý triumf v kariéře. Druhý v cíli Denis Foggia z Itálie se ujal vedení v šampionátu. Dosud vedoucí Sergio García ze Španělska závod nedokončil.

Šampionát bude pokračovat za dva týdny v Portugalsku.

Výsledky Velké ceny Ameriky silničních motocyklů

Moto3: 1. Masiá (Šp./KTM) 38:58,286, 2. Foggia -0,172, 3. Migno (oba It./Honda) -0,394, 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,490, 5. Öncü (Tur./KTM) -1,113, 6. Artigas (Šp./CFMoto) -1,576.

Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů): 1. Foggia 74, 2. García (Šp./GasGas) 58, 3. Migno 41, 4. Guevara (Šp./GasGas) 37, 5. Öncü 37, 6. Masiá 34.

Moto2: 1. Arbolino (It./Kalex) 39:06,552, 2. Ogura (Jap./Kalex) -3,439, 3. Dixon (Brit./Kalex) -4,787, 4. Schrötter (Něm./Kalex) -14,529, 5. Navarro -16,347, 6. Alcoba (oba Šp./Kalex) -17,388, ...14. Salač (ČR/Kalex) -37,786.

Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů): 1. Vietti (It./Kalex) 70, 2. Ogura 56, 3. Arbolino 54, 4. Canet (Šp./Kalex) 49, 5. Čantra 45 (Thaj./Kalex) 45, 6. Lowes (Brit./Kalex) 35, ...21. Salač 2.

MotoGP: 1. Bastianini (It./Ducati) 41:23,111, 2. Rins (Šp./Suzuki) -2,058, 3. Miller (Austr./Ducati) -2,312, 4. Mir (Šp./Suzuki) -3,975, 5. Bagnaia (It./Ducati) -6,045, M. Márquez (Šp./Honda) -6,617.

Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů): 1. Bastianini 61, 2. Rins 56, 3. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 50, 4. Mir 46, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) 44, 6. B. Binder (JAR/KTM) 42.