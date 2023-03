Salač dojel po startu z pole posion na úvodu MS v Portugalsku čtvrtý

Portimao (Portugalsko) - Motocyklový jezdec Filip Salač zahájil nový ročník mistrovství světa čtvrtým místem ve Velké ceně Portugalska. Po startu z pole position dojel v závodu Moto2 těsně pod stupni vítězů s odstupem přes dvě a půl sekundy na třetího Itala Tonyho Arbolina. Vyhrál předloňský šampion v Moto3 Španěl Pedro Acosta, který si připsal čtvrté vítězství v této kubatuře. Salač za ním zaostal o sedm sekund.

Z prvního místa na startu jel Salač podruhé v kariéře. Předloni na Sachsenringu ještě v nejslabší kategorii Moto3 tuto výhodu nevyužil a závod po technických problémech nedokončil. Tentokrát se mu dařilo mnohem lépe a dosáhl svého druhého nejlepšího výsledku v Moto2 po loňském druhém místě ve zkrácené Grand Prix Thajska.

Jednadvacetiletý český jezdec výrazně překonal loňské 14. místo na okruhu v Portimau, který mu podle jeho slov příliš nesedí. "Jsem s tím hodně spokojený. Nečekal jsem to, přestože jsem startoval z pole position. Nebylo to vůbec jednoduché, byl jsem hodně nervózní," řekl Salač televizní stanici Nova Sport. "Moje strategie byla ne úplně tlačit v prvních kolech. Nechtěl jsem přehřát zadní pneumatiku a udělat začátečnickou chybu jako minulý rok v Kataru a spadnout na úvod," uvedl.

Kromě Acosty a Arbolina ho předstihl už jen další Španěl Arón Canet, druhý ze sobotní kvalifikace. "Troufnu si říct, že to byl můj nejlepší závod v Moto2, ne-li v kariéře, takhle na suchu. Super body do celkového pořadí. Získal jsem dneska spoustu nových zkušeností. Určitě mě to hodně posune," pochvaloval si Salač.

O možná ještě lepší výsledek ho připravil souboj s Italem Celestinem Viettim, který českého jezdce zpomalil. "Byl to normální závodní incident. Nechal jsem mu tam místo, tak mi to tam poslal. Lekl jsem se. Naštěstí jsem si ho všiml, jinak bych spadl. Nebýt téhle chyby, tak si myslím, že jsem byl schopný se držet i Caneta a Acosty. Ale jsem víc než šťastný, že to dopadlo takhle," řekl Salač.

V závodě Moto3 vybojoval premiérové vítězství Španěl Daniel Holgado.

Výsledky Velké ceny Portugalska, úvodního závodu mistrovství světa silničních motocyklů v Portimau:

Moto2: 1. Acosta 36:04,193, 2. Canet (oba Šp./Kalex) -1,358, 3. Arbolino (It./Kalex) -4,460, 4. Salač (ČR/Kalex) -7,110, 5. González (Šp./Kalex) -8,193, 6. Dixon (Brit./Kalex) -9,146.

Moto3: 1. Holgado 34:27,061, 2. Muňoz (oba Šp./KTM) -0,160, 3. Moreira (Braz./KTM) -0,175, 4. Rueda (Šp./KTM) -0,206, 5. Masiá (Šp./Honda) -0,233, 6. Sasaki (Jap./Husqvarna) -1,090.

15:00 MotoGP.