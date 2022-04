Salač do závodu Moto2 v Argentině odstartuje z osmé řady

Termas de Río Hondo (Argentina) - Český motocyklista Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Argentiny v třídě Moto2 z osmé řady. V kvalifikaci obsadil 23. místo.

Salačovi se dnes nedařilo a po nevýrazných výsledcích z tréninků musel do první kvalifikační jízdy. V ní dvacetiletý jezdec stáje Gresini Racing obsadil devátou příčku a do druhé části nepostoupil.

"Dnes byl složitý den pro všechny. Teprve v noci okolo třetí ráno dorazily bedny s motocykly a tým tak byl celou noc vzhůru, protože připravoval boxy a motorky," uvedl Salač v tiskové zprávě.

"Za to bych jim chtěl moc poděkovat, klobouk dolů před nimi. Bohužel ve druhém tréninku se mi rozbila brzdová pumpa a celý trénink jsme laborovali, čím to bude," přidal český jezdec.

Salač se navíc v Argentině potýká se zdravotními problémy. "Nejsem bohužel úplně zdravý, protože mě od včera trápí nějaká střevní chřipka. Není mi úplně dobře. Bude to zítra hodně dlouhý závod, pokusím se dostat dopředu a dojet. Kdyby se podařil třeba jeden bod, tak by to bylo super," dodal.

První pole position v kariéře a navíc rekordní si vyjel Fermín Aldeguer. Šestnáctiletý Španěl se stal nejmladším jezdcem v historii Moto2, který do závodu odstartuje z prvního místa.

V MotoGP si pro první pole position po sedmi letech dojel Aleix Espargaró. Španělský jezdec se navíc postaral o první kvalifikační triumf v královské třídě pro stáj Aprilia.

Kvalifikace na Velkou cenu Argentiny: Moto3: 1. García (Šp./GasGas) 1:48,429, 2. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,171, 3. Guevara (Šp./GasGas) -0,195. Moto2: 1. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) 1:43,306, 2. Fernández (Šp./Kalex) -0,150, 3. Arbolino (It./Kalex) -0,207, ...23. Salač (ČR/Kalex) nepostoupil do 2. části kvalifikace. MotoGP: 1. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 1:37,688, 2. Martín (Šp./Ducati) -0,151, 3. Marini (It./Ducati) -0,431.