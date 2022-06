Salač do Velké ceny Katalánska Moto2 odstartuje z třináctého místa

Barcelona - Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Katalánska ze třináctého místa. Na okruhu v Barceloně dnes český závodník zaznamenal druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně.

Dvacetiletý Salač zajel čas 1:44,702 a na nejrychlejšího Celestina Viettiho z Itálie ztratil 879 tisícin sekundy. Jezdec stáje Gresini Racing potvrdil formu z tréninků, ve kterých bylo jeho nejlepším výsledkem deváté místo.

"Ve včerejším prvním tréninku jsem se na motorce cítil dobře, druhý trénink poznamenalo velké horko a bylo těžké zrychlit. Navíc jsme zkoušeli asymetrickou pneumatiku, kterou připravil Dunlop, zatím jsme s ní nebyli spokojeni. Ve třetím tréninku se mi podařilo zajet čas, který mě posunul hned do druhé kvalifikace, necelé dvě desetiny sekundy za prvním. Byl jsem happy," uvedl Salač v tiskové zprávě.

Pro Salače šlo o druhý nejlepší výsledek v kvalifikaci Moto2, kam přestoupil před sezonou. Jeho maximem je čtvrtá příčka z Velké ceny Kataru, která v březnu ročník odstartovala.

"Odpoledne v kvalifikaci bylo opět velké horko. Pneumatiky fungovaly první tři kola, pak už se na to nedalo moc tlačit. Každopádně cítím velký progres proti minulým závodům, je to moje nejlepší kvalifikace od Kataru," dodal Salač.

V královské kategorii MotoGP si druhou pole position v sezoně zajistil Aleix Espargaró. Domácí jezdec dvakrát překonal rekord okruhu a s časem 1:38,748 porazil o 31 tisícin Francesca Bagnaiu z Itálie. V první řadě je doplní obhájce titulu a vedoucí jezdec mistrovství světa Fabio Quartararo. Francouzský jezdec za Espargarem zaostal o 217 tisícin sekundy.

"Nevím, jak se mi to povedlo. Bylo to nejnáročnější kolo v sezoně, podmínky tady byly opravdu hodně ošemetné," řekl Espargaró. "Bylo to buď, a nebo. Jel jsem každou zatáčku na hraně a podkluzovalo mi to," dodal.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Katalánska silničních motocyklů

MotoGP: 1. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 1:38,742, 2. Bagnaia (It./Ducati) -0,031, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,217.

Moto2: 1. Vietti (It./Kalex) 1:43,823, 2. Canet (Šp./Kalex) -0,008, 3. Roberts (USA/Kalex) -0,179, ...13. Salač (ČR/Kalex) -0,897.

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 1:48,290, 2. Öncü (Tur./KTM) -0,138, 3. Guevara (Šp./GasGas) -0,247.