Salač chce v Brně zajet životní výsledek, sní o pětce

Praha - Motocyklový jezdec Filip Salač se podruhé v kariéře představí ve Velké ceně České republiky v Brně, na rozdíl od loňské divoké karty ale tentokrát pojede na Masarykově okruhu jako pravidelný účastník šampionátu. A věří, že uspěje. Cílem sedmnáctiletého závodníka je premiérové umístění v první desítce, v ideálním případě dokonce i do pátého místa.

"Uvidíme, jak se zadaří v prvním tréninku, to nás naladí na celý víkend. Dám do toho maximum. Je to pro mě neobvyklý závod, moc se na něj těším," řekl Salač novinářům na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Loni mi Brno docela šlo, trať mě baví. Je dobrá na můj styl. Rychlé zatáčky mi jdou," podotkl.

Dosavadním maximem Salače je 13. místo z minulého závodu na Sachsenringu, přesto se nebojí mluvit o výrazně lepším výsledku v Brně. "Chtěl bych být do desítky, abych si zajel nejlepší výsledek sezony. Nejlépe do pětky, kdyby se to povedlo. Určitě to není nemožné. V minulých závodech jsem se v desítce pohyboval, chce to trochu více štěstí a budu tam. Dám do toho víc než do minulých závodů," slíbil rodák z Mladé Boleslavi.

Optimismus mu dodává i pocit, že se v průběhu sezony zlepšuje. "Na začátku to nebylo ono, ale teď vím, že je tam oproti prvnímu závodu velký progres. Zlepšuju se já i tým, sedíme si víc a víc. Nabral jsem zkušenosti," uvedl Salač. Největší posun podle něj nastal "v hlavě". "Podařilo se mi pár tréninků a v hlavě se to posunulo tak, že si říkám, že na ně mám a že není nereálné jet s nimi. Že jsem stejně dobrý jako oni," řekl.

Ke zlepšeným výkonům mu pomáhá i spolupráce se španělským vicemistrem světa Héctorem Faubelem. "Hodně mi pomáhá. Osobně se známe tři čtyři roky a v Jerezu mě napadlo, že by mi mohl pomoct. Má vlastní tým v juniorském mistrovství světa a loni jsem u něj málem jel. Zná tratě, lidi v paddocku. To, co mi řekne, by mi nikdo jiný neporadil. Určitě je to přínos," uvedl Salač.

Český závodník následoval další jezdce, kteří rovněž spolupracují s výraznými osobnostmi z minulých let. "Nutnost to není, ale určitě to pomůže. Věci, které mi Héctor řekne, ostatní nevidí. V naší kategorii se jede na tisíciny, a když se dají detaily dohromady, je z toho první místo," podotkl.

Salač věří, že mu k úspěchu v Brně pomůže i náročná příprava, kterou před domácí Velkou cenou absolvoval. "Trénoval jsem fakt hodně a cítím se dobře," řekl. Poprvé například do tréninku zapojil přípravu na horolezecké stěně. "A hned poprvé jsme šel na osmnáctimetrovou. Když jsem se podíval nahoře dolů... Byl to zážitek. Je to dobrý trénink na hlavu. Přijdeš tam na to, že ti chybí svaly, o kterých jsi nevěděl. Je to hodně na prsty, na soustředění i na strach. Musíš si věřit. Navíc tam člověk má velkou tepovku, z adrenalinu," popsal.

Salač bude v příštích týdnech a měsících řešit i budoucnost. Může sice pokračovat v německém týmu Redox Prüstel GP, jisté to ale není. "Uvidíme, jsou tam i další, lepší nabídky. Není nic jistého," řekl Salač, jenž chce každopádně příští rok zůstat v kategorii Moto3. "Pak jít do Moto2, zůstat tam rok dva a pak přestoupit do MotoGP. To je sen každého jezdce. Pravděpodobnost, že to tak bude, ale není moc velká. Budu pro to ale dělat všechno," prohlásil Salač.