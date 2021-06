Salač byl v Mugellu 18. v kvalifikaci Moto3, kterou poznamenala těžká havárie

Mugello (Itálie) - MMotocyklový jezdec Filip Salač obsadil 18. místo v kvalifikaci Moto3 na Velkou cenu Itálie, kterou předčasně ukončila těžká havárie tří jezdců. Pro Švýcara Jasona Dupasquiera přiletěl na trať v Mugellu vrtulník a transportoval ho s vážným zraněním hlavy do nemocnice ve Florencii. Devatenáctiletého závodníka zasáhl stroj soupeře, který se mu nestačil vyhnout. Přímo na trati byl Dupasquier v péči lékařů zhruba půl hodiny, jeho stav je kritický, oznámila Mezinárodní motocyklová federace (FIM).

"Je ve velmi vážném stavu, čekáme na zprávy z nemocnice," uvedl šéflékař FIM Giancarlo de Filippo.

Dalšími postiženými byli Japonec Ajumu Sasaki a Španěl Jeremy Alcoba, kteří vyvázli z karambolu bez vážnějších následků. Kvůli dlouhému zásahu záchranářů nabral zpoždění další program.

Nehoda se stala v posledním kvalifikačním kole a pořadatelé okamžitě jízdu ukončili vyvěšením červených vlajek. Jezdcům se proto závěrečný pokus o nejrychlejší kolo neměřil. Salačovi zůstal čas o pět sekund horší, než měl vítěz kvalifikace Tacuki Suzuki z Japonska, což znamená dva týdny po životním druhém místě ve Velké ceně Francie i při předpokládané absenci Dupasquiera start ze šesté řady.

Salač si nejprve v dopoledním třetím tréninku celkově čtrnáctým časem zajistil přímou účast ve finále kvalifikace a měl dobrý pocit z motocyklu. Ve vlastním souboji o pořadí na startu se nejprve dlouho taktizovalo, pak neměl štěstí na rychlou skupinu a sázku na poslední kolo zhatila nehoda.

"První sektor se mi povedl, druhý jsem měl snad nejrychlejší ze všech a měl jsem to skvělé připravené, ale pak přišel velký pád Dupasquiera a s ním červená vlajka. Zítra budu startovat z osmnáctého místa, ale myslím si, že tady v Mugellu to ztracené není," uvedl Salač v tiskové zprávě. "Těším se, bude to určitě boj ve velké skupině, ale teď se tady hlavně všichni modlíme, aby byl Dupasquier v pohodě," dodal.

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie silničních motocyklů v Mugellu:

Moto3: 1. Suzuki (Jap./Honda) 1:56,001, 2. Acosta (Šp./KTM) -0,596, 3. Rodrigo (Arg.) -0,684, ...18. Salač (ČR/Honda) -5,324. MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:45,187, 2. Bagnaia (It./Ducati) -0,230, 3. Zarco (Fr./Ducati) -0,245. Moto2: 1. Fernández (Šp./Kalex) 1:50,723, 2. Lowes (Brit./Kalex) -0,267, 3. Navarro (Šp./Boscoscuro) -0,347.