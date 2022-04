Sál sv. Kláry olomouckého muzea se proměnil v estonský prales

Olomouc - Uprostřed pralesa se může ode dneška ocitnout návštěvník Vlastivědného muzea v Olomouci, v němž je nová multimediální prostorová instalace lesní observatoře Silva. Virtuální les mu nabídne prostřednictvím kruhové projekce nejen samotný pohled mezi stromy, ale i zvuky v podobě cvrkotu ptáků, praskání dřeva či šumění listů. Prostorovou instalaci, pod kterou je podepsán akustický umělec Marcus Maeder a biolog Roman Zweifel, představuje v Olomouci německý Goethův institut. Otevřena bude až do 16. května.

Multimediální výstava World Wild Wald zabrala v muzeu největší výstavní sál svaté Kláry, pro potřeby instalace je zahalen do tmy. V centru stojí observatoř Silva. Kruhová projekce je obtažena plátnem, která se při proudění vzduchu chvěje. Sledovat virtuální dění v hlubinách původního estonského pralesa z Järvselji může zájemce ze sedačky v centru kruhu připomínající pařez. "Již téměř 100 let je zakázán jakýkoli zásah člověka do přirozeného chodu tohoto pralesa, jedná se tedy skutečně o unikátní krajinu, kterou nyní mohou objevit a prozkoumat lidé přímo v srdci hanácké metropole," uvedla programová ředitelka Goethova institutu Luisa Rathová.

Dílo kombinuje vědecké metody a estetické přístupy, instalace pracuje se zvuky zachycenými přímo v lese, které tak v návštěvníkovi vyvolávají pocit, jako by stál uprostřed pralesa. Tvůrci chtěli kromě těchto zvuků nabídnout i skryté akustické procesy ve stromech a v půdě. Cílem je tak objevit les zcela novým způsobem. "Jde o procesy a zvuky, které člověk při procházce fyzickým lesem nemá šanci vnímat, jde o vnitřní chod přírody. Pro tento účel jsme nakonfigurovali speciální měřicí stanice. Tím, že převádíme dění v půdě a v rostlinách na zvukové výstupy, vytváříme digitální iluzi vnitřního života pralesa," uvedl akustický umělec, výzkumník a skladatel elektronické hudby Marcus Maeder.

Díky prostorové a časové kondenzaci sebraných dat a zvuků lze vnímat podle tvůrců komplexní ekosystém způsobem, který by nebyl možný venku. O zvukovou kulisu, která návštěvníka vtáhne do lesa bez lidí, a přesto plného zvuků, se na výstavě stará 12 reproduktorů umístěných uprostřed kruhové projekce.

Výstava je součástí letošního ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckého filmu AFO, který v Olomouci začne šest dní po dnešní vernisáži. Instalaci bude možné navštívit v muzeu po celou dobu trvání festivalu, který končí 1. května. Instalace bude k vidění do 15. května. Doprovodný program nabídne procházku lesem, ornitologický workshop pro děti či projekci kultovního německého filmu Fitzcarraldo režiséra Wernera Herzoga.