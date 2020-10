Sál 600 v norimberském Justičním paláci je kolébkou soudu v Haagu

Norimberk (Německo) - Soudní sál číslo 600 v Justičním paláci v Norimberku, kde v listopadu před 75 lety začal proces s nacistickými pohlaváry, je kolébkou haagského Mezinárodního trestního soudu. Tvrdí to prezident bavorského vrchního zemského soudu Thomas Dickert. Právě v tomto sále v listopadu 1945 usedlo 22 nacistických funkcionářů včetně klíčových postav jako byli Herman Göring či Rudolf Hess, aby si zde o rok později vyslechli rozsudky. Byl mezi nimi také někdejší říšský protektor Čech a Moravy Wilhelm Frick, pro kterého to byl trest smrti.

Fotogalerie

"Sál číslo 600 patří k nejznámějším na světě, je kolébkou mezinárodního trestního práva, kolébkou Mezinárodního trestního soudu v Haagu," řekl zahraničním korespondentům Dickert.

S Dickertem souhlasí Klaus Rackwitz, který vede Mezinárodní akademii norimberských principů. "Toto je místnost, kde to všechno začalo," říká o sále Rackwitz, který poukazuje na vzájemnou propojenost procesů a formulaci takzvaných norimberských principů. To je soubor sedmi základních zásad k určení toho, co je válečný zločin, co je zločin proti míru a co zločin proti lidskosti. Akademie, která si do názvu tyto principy vložila, se věnuje podpoře mezinárodního trestního práva a lidským právům.

"Zde se psaly světové dějiny," míní prezident soudu Dickert. "Podobně významná místa jsou například Mírový sál v gotické radnici v Münsteru, kde byl 15. května 1648 podepsán španělsko-nizozemský mír, kterým skončila 80letá válka, nebo sál v Řezně, kde v letech 1663 až 1806 zasedal říšský sněm a kde se nerozhodovalo jen o dějinách města, ale celé Svaté říše římské, nebo římský Kapitol, kde byly 25. března 1957 podepsány římské smlouvy, které položily základ Evropské unie," poznamenává.

Jednou z mnoha zajímavostí sálu číslo 600 je, že zde jako svědek v roce 1925 v procesu s vydavatelem norimberského nacistického týdeníku Der Stürmer (Útočník) Juliem Streicherem vypovídal Adolf Hitler, který se později chopil v Německu moci a který procesu unikl spácháním sebevraždy. Po válce si Streicher v sále 600 vyslechl trest smrti.

Po norimberském procesu, jak se Mezinárodnímu vojenskému tribunálu pod vedením Spojených států, Sovětského svazu, Británie a Francie říkalo, se v sále 600 uskutečnilo ještě 12 následných amerických vojenských tribunálů s dalšími nacistickými zločinci. Verdikt doživotí si tak vyslechl i někdejší soudce Oswald Rothaug, který ve stejném sále v roce 1942 uložil trest smrti za mimomanželský styk s nežidovkou obchodníkovi Leu Katzenbergerovi. Proces s Katzenbergerem se dočkal opakovaného zfilmování.

Od roku 1960 v sále 600, který patří k největším soudním místnostem v Bavorsku, mohl opět zasedat bavorský porotní soud. Poslední verdikt zde za mimořádného zájmu tisku padl letos 20. února a od té doby sál slouží již jen historickým exkurzím a přednáškám.

"Osobně považuju za škodu, že už se v tomto sále nebude soudit, neboť tohle místo bylo plné symboliky," říká o sále Christoph Safferling, profesor z erlangensko-norimberské Friedrichovy a Alexanderovy univerzity.

"Znamenitostí tohoto místa bylo, že představitelé nacistického režimu seděli na lavici obžalovaných jako jiní zločinci. Bylo s nimi jednáno jako s ostatními zločinci a kriminálníky, což popřelo ideu, že tito mocní stojí nad zákony," zdůrazňuje. "Tento palác a sál symbolizují, že moc práva je větší než jakákoli politická moc a že i mocní musí dodržovat zákony," dodává.

O významu a symbolice sálu nepochybuje ani norimberský starosta Marcus König. "Pro nás jako město je proto další rozvoj tohoto místa důležitým prvkem třeba i při snaze získat titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2025," říká König.

Bavorská vláda se před pěti lety pokoušela nechat sál zapsat na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, řízení tehdy ale nedopadlo úspěšně. Chce se o to pokusit proto znovu, nyní by se však podle bavorských plánů měl stát světovým dědictvím celý Justiční palác.

Safferling nadcházející řízení považuje za formalitu. "Sál už součástí světové kultury je," říká. "Idea, že právo je cestou k míru a že i mocní musí počítat s právními následky, začala zde v tomto sále," dodává.