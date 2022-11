Sakkariová je na Turnaji mistryň v semifinále, Džábirová zdolala Pegulaovou

Fort Worth (USA) - Řecká tenistka Maria Sakkariová je první semifinalistkou dvouhry na Turnaji mistryň. Nasazená pětka porazila v druhém utkání Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:2, 6:4 a neztratila v americkém Fort Worth zatím ani set. Šanci na postup ze skupiny Nancy Richeyové oživila světová dvojka Uns Džábirová z Tuniska, která otočila duel proti Jessice Pegulaové a zvítězila 1:6, 6:3, 6:3. Ze hry ještě není ani Pegualová, Američanka však nemá boj o semifinále ve svých rukou.

Sakkariová se už loni stala první Řekyní v historii, která se probojovala mezi čtyři nejlepší hráčky Turnaje mistryň, a letos úspěch zopakovala. Sedmadvacetiletá tenistka se přitom kvalifikovala na prestižní akci jako poslední. Jistotu získala před dvěma týdny, kdy se dostala do finále turnaje v mexické Guadalajaře.

"Už je to dlouho, co jsem takovou hráčku porazila bez ztráty setu. Je to pro mě zase něco nového. Zároveň jsem ale jistější a mohu být ještě lepší," řekla Sakkariová.

Řekyně vstoupila do utkání proti Sabalenkové lépe a díky dvěma brejkům získala po devětatřiceti minutách první set. Ve druhé sadě sice ztratila vedení 3:0 a Běloruska čtyřmi gamy za sebou vývoj otočila, aténská rodačka však znovu zabrala a od stavu 3:4 neztratila ani jednu hru. Sakkariová porazila Sabalenkovou potřetí v kariéře, aktuálně s ní má bilanci 3:4.

"Měla jsem pocit, že jsem od stavu 3:0 neudělala nic špatně. Soupeřka ale začala získávat víc míčků a přestala chybovat. Řekla jsem si proto: Buď v klidu, pokračuj ve své hře a šance přijde," doplnila Sakkariová.

Osmadvacetiletá Džábirová neměla proti Pegulaové dobrý úvod. První set prohrála po šestadvaceti minutách a ve druhém se ji nedařilo odskočit. Teprve od stavu 3:3 vyhrála tři hry za sebou a vynutila si rozhodující sadu.

V ní Tunisanka rozhodla v osmé hře, kdy prolomila servis soupeřky a vzápětí duel úspěšně doservírovala. Džábirová se při premiérové účasti na Turnaji mistryň stala čtvrtou Afričankou v historii, která si v prestižní soutěži připsala vítězství.

"Jessica hrála v prvním setu opravdu dobře. Dávala tvrdé a nízké míčky. Vím, že to takhle ráda hraje. Musela jsem změnit rytmus a vnutit ji svou hru," řekla Džábirová, která v úvodním utkání prohrála se Sabalenkovou. "Většinou bývám dva dny po porážce v depresi, ale tady jsem na to neměla moc času," doplnila Tunisanka po 47. vítězství v sezoně.

Ve hře o postup zůstává i navzdory dvěma porážkám Pegulaová, kterou v závěrečném utkání skupiny čeká Sabalenková. K postupu potřebuje zvítězit bez ztráty setu a spoléhat na to, že Džabirová prohraje 0:2 se Sakkariovou.

"Pořád jsem ještě ve hře? Sama nevím. Beru zpět, co jsem řekla o tom, že na formátu nezáleží. Když prohrajete čtyři zápasy za tři dny, tak vás to rozhodně naštve víc, než když máte deset dní na restart," uvedla Pegulaová, která neuspěla ani ve čtyřhře s krajankou Cori Gauffovou.

Americký pár prohrál s dvojicí Desirae Krawczyková, Demi Schuursová 6:3, 0:6, 5:10 a před závěrečným duelem skupiny s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou již nemá naději na postup.

Program dvouhry dnes pokračuje duely ve skupině Tracy Austinové. Světová jednička Iga Šwiateková z Polska vyzve v zápase o udržení neporazitelnosti Francouzku Caroline Garciaovou, domácí Gauffová se utká s Ruskou Darjou Kasatkinovou.

Turnaj mistryň ve Fort Worth

(tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Nancy Richeyové:

Džábirová (2-Tun.) - Pegulaová (3-USA) 1:6, 6:3, 6:3, Sakkariová (5-Řec.) - Sabalenková (7-Běl.) 6:2, 6:4.

Tabulka:

1. Sakkariová 2 2 0 4:0 2 2, Sabalenková 2 1 1 2:3 1 3. Džábirová 2 1 1 3:3 1 4. Pegualová 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra:

Skupina Rosie Casalsové:

Krawczyková, Schuursová (8-USA./Niz.) - Pegulaová, Gauffová (3-USA) 3:6, 6:0, 10:5.

Tabulka:

1. Krejčíková, Siniaková 2 2 0 4:0 2 2, Sü I-fan, Jang Čao-süan 2 1 1 2:3 1 3. Krawczyková, Schuursová 2 1 1 2:3 1 4. Gauffová, Pegulaová 2 0 2 2:4 0