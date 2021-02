Saint-Gobain Fórum živě: Bude v Česku kde bydlet?

V Česku chybí byty. Jen v Praze jde zhruba o 20 tisíc, v Brně je to pak podobné a povolování nových staveb nijak nezrychluje, ba naopak. Tyto problémy se pak logicky projeví na cenách nemovitostí, které jen v metropoli stouply u rezidenčního bydlení za posledních 5 let skoro na dvojnásobek. Další krajská města na tom nejsou o moc lépe. Co může aktuální situaci změnit? Má Česko vůbec nějakou koncepci bydlení? A jakou roli by v ní mělo sehrát tzv. družstevní nebo nájemní bydlení? Na to se zeptáme na dalším Saint-Gobain Fóru 2021. Konferenci můžete sledovat 23. února od 10:00.

Diskutovat budeme o plánované koncepci bydlení, dostupném bydlení v Praze, výhodách i nevýhodách družstevního bydlení, výhledu developerů a zprostředkujeme i názor zástupce realitního trhu.

Pozvání na akci přijali:

Jana Hanzlíková - náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování, MMR

Hana Kordová - Marvanová - radní hlavního města Prahy

Lukáš Kovanda - hlavní ekonom Trinity Bank

Tomáš Kadeřábek - ředitel Asociace developerů

Miloš Hutník - divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ

V reportážích dále vystoupí hosté - Jan Hrubý, generální ředitel společnosti RE/MAX ČR, a Martin Hanák - ředitel sekce metodiky Svazu českých a moravských bytových družstev.

