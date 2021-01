Sagan: Když si budu muset vybrat, před OH dám přednost Tour

Peschiera del Garda (Itálie) - Slovenský cyklista Peter Sagan přiznal, že pokud by si musel vybrat mezi dvěma vrcholy nadcházející sezony, zvolil by účast na Tour de France před olympiádou v Tokiu. Trojnásobný mistr světa ale nechce předbíhat událostem.

Nejslavnější etapový závod světa má v nejisté době koronavirové krize stanovené datum na 26. června až 18. července, přičemž silniční závod v Tokiu by se měl jet jen necelý týden nato. V souvislosti s hrozící možností povinné karantény pro účastníky olympijských her by tak nebylo patrně možné absolvovat oba závody.

"Uvidíme, co se tento rok vůbec stane. Těžko dělat nějaká rozhodnutí, když zatím ještě nevíme, co bude. A neví to nikdo, co nás čeká. Ale kdybych si vybrat musel... Určitě bych jel zase bojovat o zelený trikot na Tour de France," připustil třicetiletý Sagan během video konference z tréninkovém kempu svého týmu Bora-hansgrohe u italského jezera Garda.

"Uvidíme však, jak bude celý závodní program vůbec vypadat. Teď se soustředím na klasiky, pak si vyhodnotím, co a jak dál. Je třeba ta rozhodnutí udělat, protože je před námi velmi důležitý rok s olympiádou a světovým šampionátem ve Flandrech," doplnil Sagan.

Světový šampion z let 2015 až 2017 ovládl bodovací soutěž na "Staré dámě" už sedmkrát, loni ho ale předčil Ir Sam Bennett. Sedmkrát se podařilo získat zelený trikot pouze Saganovi, šestkrát si ho vyjel na přelomu století Němec Eric Zabel.