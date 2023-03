Safin: Gól mi předpověděla mamka, zdálo se jí o tom

Praha - Svůj premiérový gól v extraligovém play off zaznamenal hned v úvodním vystoupení hokejistů Sparty v letošních vyřazovacích bojích útočník Ostap Safin. A jak po dnešním čtvrtfinálovém utkání proti Třinci v rozhovoru s novináři prozradil, jen se tak vyplnil sen jeho maminky, který se jí na dnešek zdál.

Čtyřiadvacetiletý urostlý forvard byl vůbec prvním ze sparťanů, kdo se prosadil play off probíhající sezony. V polovině 12. minuty ho pohotově našel Gustaf Thorell a pražský rodák, jenž strávil předchozích pět sezon v zámoří, v dobré pozici nezaváhal. Prostřelil Marka Mazance a Pražané šli do vedení.

"Mamka mi akorát ráno říkala, jak se jí zdálo, že jsem dal první gól. Vážně, čistá pravda," hlásil s úsměvem Safin. "Nějak to zkrátka vyšlo, vůbec nevím, jak tohle funguje, ale díkybohu, že to tam opravdu padlo. Byla to však hlavně zásluha hráčů, kteří mi to poslali před bránu. Nebylo to zase tak náročný," dodal Safin.

Celý příběh byl pro něho ještě o to hezčí, že maminka nechyběla mezi více než 13 tisíci diváky v ochozech O2 areny. "Jasně, že tady byla. Jen co teď tady dojedu na kole, tak se tomu budeme smát," řekl Safin.

Podle všeho se podobná předpověď nenaplnila poprvé. Přijde nějaká další před pondělním pokračováním série? "Těžko říct. Třeba se jí bude zdát o dvou gólech… Jak říkám, byla to zajímavá věc. Mamka většinou říká takovéhle věci, které se pak plní. Tak uvidíme, co bude před dalším zápasem," hlásil Safin.

Jeho čtvrté formaci zápas vyšel na výbornou. Vedle něho se prosadil i další její člen Olavi Vauhkonen, který ale skóroval v přesilové hře s jinými hráči. "S kluky jsme se o tom bavili, celou dobu jsme teď spolu trénovali. Myslím, že jsme zkrátka hráli jednoduše a snažili se plnit, co máme. A k tomu jsme vstřelili dva góly, za což jsme moc rádi," pochvaloval si Safin.