New York - Vlastní akreditaci i dárky dostal na tenisovém US Open chlupatý Rocky. Teriér bývalé finalistky Roland Garros Lucie Šafářové je v New Yorku vítán a přítomen u kurtu i v šatně.

"Pes je sice starost, musíte chodit několikrát denně venčit, ale ještě větší je radost. Jsem ráda, že ho mám. Člověka od všeho odpoutá," řekla Šafářová. Psa si pořídila na jaře, když nemohla kvůli zdravotním problémům hrát.

Na US Open nosí psíka v tašce všude s sebou. "Tady to je pro psa nejlepší grandslam," uvedla tenistka. Na Australian Open a do Wimbledonu pes kvůli karanténě nesmí, zakázaný je i na French Open, ale letos měl Rocky výjimku.

Ve Flushing Meadows dostal pes akreditaci Rocky Safarova a v šatně i malé překvapení. "Když jsem otevřela skříňku, měla jsem v ní flašku s čepicí pro sebe a flašku s hračkou pro něj. Asi už vědí, které hráčky mají s sebou psa. Mysleli na nás a normálně dali pejskům hračky do skříňky. Říkala jsem si: To je teda hodně dobrý."

Při utkáních hlídá psa její trenér Rob Steckley. "Je hrozně hodný. U zápasu spí, vůbec ho můj tenis nezajímá," naoko se zlobila Šafářová. Je ráda, že už její čtyřnohý společník nevstává brzy ráno v šest hodin, ale vydrží do půl osmé.

V zákulisí není Rocky jediným psem. "Mazlíčka" zde mají třeba bývalá jednička Dánka Caroline Wozniacká i vítězka Roland Garros Lotyška Jelena Ostapenková. "Je jich tu dost. Na trávě to tam lítá, že lidi koukají," smála se Šafářová.