Praha - Řízením osudu se Lucie Šafářová nejspíše rozloučí s kariérou v domácím prostředí. Původně chtěla dát tenisu sbohem na lednovém Australian Open, ale kvůli zranění do Melbourne neodletěla. Volba tak padla na Prahu, kde před třemi lety získala poslední ze svých sedmi titulů ve dvouhře.

"Spoléhám na falešnou formu," smála se Šafářová na tiskové konferenci na pražské Spartě, kde se antukové J&T Banka Prague Open uskuteční od 29. dubna. Diváci budou v pozoru, protože každý její zápas může být poslední. "Doufám, že to nebude hned ten první," přála si Šafářová, která se vedle dvouhry představí i ve čtyřhře a její parťačkou bude Američanka Bethanie Matteková-Sandsová.

Ve Stromovce se dvaatřicetileté bývalé světové pětce dvouhry a jedničce čtyřhry nadmíru dařilo. V letech 2012 a 2013 zde vyhrála turnaj nižšího okruhu ITF a před třemi lety i WTA Tour. "Asi to tak mělo být, že to vyšlo sem," uvedla.

Loučení s kariérou oznámila loni v listopadu při finále Fed Cupu a tečku plánovala na Australian Open. Bolavé zápěstí ale bylo proti. "Asi osud," řekla.

V kariéře často zraněná Šafářová pak navíc onemocněla a před třemi týdny byla na operaci mandlí. "Byla jsem dost vyřízená a jsem ráda, že se můžu zase hýbat a hrát tenis," řekla po svém prvním tenisovém tréninku. "Bylo to fyzicky slabší, po půlhodině jsem byla hotová, ale věřím, že se to bude zvedat," dodala.

Během sedmnácti let na okruhu WTA se vracela do formy několikrát. Specifikem současné přípravy je skutečnost, že ji podstupuje možná jen na jediný turnaj. "Stěžovala jsem si, jak je to těžké, a přišla mi odpověď: 'Vždyť už je to naposledy, tak se ještě jednou kousni'," řekla Šafářová. "Až opadne počáteční únava, tak to bude potěšení," věřila.

Její loučení by mělo přilákat do ochozů ve Stromovce hodně fanoušků. "Těším se, že si zase zahraju tady před tím úžasným publikem," řekla. Očekává, že bude bojovat s emocemi. "Bude to velmi těžké, ale z fedcupů a odsud si pamatuju, že mě publikum spíš nabíjelo a hnalo dopředu. Doufám, že se to stane i teďka."

Velmi Šafářovou potěšilo, že okamžitě s účastí v Praze a ve společném deblovém páru souhlasila Matteková-Sandsová. Společně získaly pět grandslamových titulů ve čtyřhře. "Moc to pro mě znamená a moc se na to těším. Když jsem jí volala, tak mi říkala, že je po operaci kolena. Říkala: 'Ty po operaci, já po operaci, tak se dáme dohromady a jedem'," řekla Šafářová.

V hledišti by se mohl objevit i její bývalý trenér Rob Steckley. Pod vedením kanadského kouče prožila nejlepší roky a hrála finále Roland Garros v roce 2015. "Psali jsme si, ale je s Denisem Shapovalovem a jeho kalendář je dost vyplněný. Pokud bych hrála Paříž, tak se uvidíme tam. Pokud by nebyla, byla bych ráda, kdyby přijel."

Před turnajem v Praze se zkusí vítězka Fed Cupu Šafářová rozehrát v kvalifikaci ve Stuttgartu a po české akci už uvažuje jen o French Open, kde ale nejspíše spolupráce s Mattekovou-Sandsovou ve čtyřhře možná není. "Chtěla bych se rozloučit s někým, s kým mám nějaký příběh. Nechtěla bych jet jenom, že tam pojedu," vysvětlila Šafářová, proč její start v Paříži není jednoznačný.

Do dvouhry by se na antukový grandslam mohla dostat jen díky divoké kartě. "Ale pravděpodobnost, že by mi ji dali, je celkem malá," domnívá se Šafářová. Pak už by jednou chtěla mít vlastní kavárnu a má i nabídky na trénování mládeže. "Teď se budu soustředit na poslední tečku a uvidím, co bude následovat," dodala.