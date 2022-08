Safari Park o víkendu navštívily tisíce lidí, vyvrcholily Africké dny

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Do Safari Parku Dvůr Králové na Labem o víkendu přijely tisíce lidí. Dnes končí akce nazvaná Africké dny, která začala v pondělí 8. srpna a o víkendu vyvrcholila africkým tržištěm. ČTK to řekla mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Zuzana Boučková. Součástí Afrických dnů bylo také čtvrteční zahájení výstavy originálů botanických ilustrací od ochránkyně přírody a spisovatelky Joy Adamsonové, kterou proslavil Příběh lvice Elsy. Výstava potrvá do 25. září. Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu nosorožců či žiraf.

Fotogalerie

"V pátek přišlo 5000 lidí, v sobotu 6350 a dnes bude návštěvnost určitě kolem 6000. Dnes k 13:00 byla návštěvnost v Safari Parku Dvůr Králové 3300 lidí. Návštěvnost Afrických dnů je vyšší než loni," řekla dnes ČTK Boučková.

Africké dny ve dvorské zoo každoročně během několika dní v době letních prázdnin přibližují africkou kulturu. Na programu byly letos hudební a taneční workshopy, ochutnávky jídel z Keni, Konga i dalších zemí. K viděni byla také móda i ručně vyráběné šperky. Součástí programu byla i prezentace humanitárních organizací nebo záchranných projektů pro ohrožená zvířata.

Velký zájem byl například o čtení afrických pohádek, prezentaci africké módy či bubenické a taneční workshopy. "Výukou prošlo za týden 300 dětí, každý den byla obsazena všechna místa. Velký zájem byl také o pletení copánků. Za celý týden odešlo ze zoo s africkým účesem s africkými copánky více než 350 dívek," řekla ČTK Boučková.

Návštěvníci mohli ochutnat také africké ovoce, které bylo možné zakoupit ve stáncích. "Prodalo se půl tuny ovoce. Ovoce, které zbylo, dostanou naši lidoopi," uvedla Boučková.

Výstava čtrnácti botanických ilustrací Joy Adamsonové je v Galerii Zdeňka Buriana v historické administrativní budově zoo. Spisovatelka a ochránkyně zvířat jich vytvořila asi 700, většina z nich tvoří základ expozice národního muzea v Nairobi. Podle organizátorů výstavy jde v evropském kontextu o jedinečnou výstavu originálních ilustrací Joy Adamsonové. Pozoruhodné jsou i tím, že některé zachycené botanické druhy již vyhynuly. Soubor botanických ilustrací v safari parku doplňuje trvalou výstavu osobních předmětů Joy Adamsonové.

Adamsonová se narodila 20. ledna 1910 v Opavě. Příběh o lvici Else, kterou vychovala a vrátila do divočiny, se stal i filmovým trhákem, ale zejména upozornil miliony lidí na osud velkých afrických šelem. Adamsonová přispěla i k tomu, že zoo vytvořily příznivější podmínky pro zvířata, a založila několik národních parků v Africe, kde strávila většinu života. Adamsonová zemřela v lednu 1980 v keňském národním parku Shaba, kde ji zabil jeden z jejích zaměstnanců.

Dvorská zoo patří Královéhradeckému kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ne východě Čech. Návštěvnost loni přes covidové uzávěry vzrostla meziročně o 21 procent na 543.772 lidí. Byla tak nejvyšší za posledních 12 let. K nadprůměrné návštěvnosti významně přispělo příjemné letní počasí, kdy zoo v červenci a srpnu navštívilo téměř 289.000 lidí. "Prázdninová návštěvnost bude určitě vyšší, než byla loni," dodala Boučková.