Safari Park Dvůr Králové získal z Francie ohrožené krokodýly štítnaté

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Safari Park Dvůr Králové nad Labem získal z Francie tři kriticky ohrožené krokodýly štítnaté. Od roku 2020 zoo chová dospělou samici. Zatím všichni žijí v zázemí zoo. V pavilonu Vodní světy pro ně nyní dělníci připravují novou expozici. Zoo by ji chtěla otevřít v létě, uvedl dnes pro ČTK mluvčí zoo Michal Šťastný.

Mláďata o délce 60 až 80 centimetrů zoo získala z partnerských zahrad ve Francii. "Ubytovali jsme je v samostatných nádržích," uvedl zoolog Michal Podhrázský. Chov krokodýlů štítnatých, jejichž domovem jsou tropické lesy střední a západní Afriky, je podle něj velmi obtížný a již jejich získání znamená léta vyjednávání.

Nová expozice vzniká v místě, které do loňského října obýval pár krokodýlů úzkohlavých, neboli tomistom. Zoo pár loni přesunula do zoologické zahrady v Lodži, kde by ve výrazně větším pavilonu měl mít vyšší šance na početí mláďat.

"Někdejší ubikaci tomistom upravujeme tak, aby pralesnímu druhu krokodýla zcela vyhovovala. Vzhled pavilonu se výrazně změní," uvedl Podhrázský. Zmizí například mohutné sloupy imitující skály a kameny, takže celý interiér bude vzdušnější. Dělníci upraví i bazén.

Expozici by měla jako první zabydlet devatenáctiletá samice. Měří přes dva metry a je největším krokodýlem v safari parku. Dospělí samci, kterých je v chovu kritický nedostatek, mohou dosahovat délky i přes čtyři metry.

Tři mláďata z Francie jsou součástí projektu, při kterém by se měla spojit do skupiny a vyrůstat spolu. "Spojování dospělých krokodýlů štítnatých je velice obtížné, ve většině případů nemožné. Zkušenosti ukazují, že pokud jedinci vyrostou pohromadě, tak spolu v dospělosti vychází. Proto k nám dorazila mláďata přibližně stejné velikosti ze tří institucí," uvedl Podhrázský.

Safari park má podle něj několik vhodně velkých nádrží, kde lze mláďata spojit a přesouvat je do větších podle toho, jak porostou. Po dokončení karantény budou malí krokodýli spojeni v prostorném bazénu v zázemí a až povyrostou, přemístí je chovatelé do Vodních světů.

Krokodýly štítnaté chová v Evropě 12 zoologických zahrad. V Česku jsou krokodýli štítnatí k vidění ještě v Zoo Ostrava a soukromé krokodýlí zoo v Protivíně na Písecku. Na světě v certifikovaných zoologických zahradách žije 74 jedinců krokodýla štítnatého.

Krokodýl štítnatý má bohatý rejstřík hlasových projevů, takže se mu občas přezdívá i zpívající krokodýl. O jeho životě v divočině se ví velmi málo, jde o nejméně prozkoumaný druh krokodýla. Nejasná je i početnost druhu. Jeho populace kvůli lovu a likvidaci přirozeného prostředí rychle ubývá. Jednou z pojistek před úplným vyhubením je vytvoření dostatečně početné populace krokodýla v zajetí a její pravidelné rozmnožování.