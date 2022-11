Safari Park Dvůr Králové ukončil odchytem pelikánů přesun zvířat do zimovišť

Odchytem dvou desítek pelikánů zakončil Safari Park Dvůr Králové nad Labem stěhování zvířat z areálů safari do zimovišť, 1. listopadu 2022, Dvůr Králové nad Labem, Trutnovsko.

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Odchytem dvou desítek pelikánů dnes Safari Park Dvůr Králové nad Labem zakončil stěhování zvířat z areálů safari do zimovišť. Celkem chovatelé do zázemí zoo od září přesunuli téměř 300 zvířat. Rostoucí náklady na vytápění se zoo snaží tlumit zateplováním budov a snižováním teplot. ČTK to sdělili mluvčí zoo Zuzana Boučková a zoologický ředitel Jaroslav Haimy Hyjánek. Dvorská zoo se specializuje na Afriku a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem východních Čech.

Se stěhováním zvířat do zimovišť chovatelé začali na konci září. V posledním zářijovém týdnu například přestěhovali sedm hrochů, kteří přes léto obývají venkovní expozici Jezero hrochů. Do vyhřátých ubikací se dále postupně přestěhovali přímorožci šavlorozí, antilopy losí, vodušky, pakoně, zebry, osli somálští nebo skupina domácího skotu dahome.

Odchyt pelikánů z vodních ploch za pomoci nafukovacích člunů je značně náročný. Ošetřovatelé musejí pelikány chytat holýma rukama, aby je nezranili. Ptáci, z nichž nejtěžší mají kolem 15 kilogramů, se také brání tím, že špičatým zobákem útočí na oči, takže ošetřovatelé musí být obezřetní a musí jim po odchytu zobák rychle zafixovat.

Stěhování kopytníků z volných areálů safari do zimovišť je od roku 2019 výrazně jednodušší, protože od té doby jsou v provozu stáje sousedící přímo s areálem safari. Chovatelům tak odpadlo náročné chytání zvířat a jejich převážení.

Náklady na energie dvorské zoo letos vzrostly asi o 11 milionů korun. "Zateplujeme budovy. Na odděleních regulujeme teplotu dle možností jednotlivých druhů zvířat individuálně. Instalací regulačních hlavic a termostatů došlo k okamžitému snížení teploty tam, kde to bylo možné, o jeden až dva stupně Celsia," uvedl Haimy Hyjánek. Zoo podle něj chystá výstavbu fotovoltaické elektrárny.

Návštěvnost safari parku na konci října překonala hranici 600.000 lidí a za celý rok by měla být nejvyšší za posledních 30 let. Loni za celý rok do zoo přišlo 543.772 lidí. Dvorský safari park, který patří kraji, byl loni podle státní agentury CzechTourism šestým nejnavštěvovanějším cílem v Česku.