Sadílek si Ligu mistrů nezahraje, Eindhoven vypadl s Basilejí

Praha - Český fotbalista Michal Sadílek si s Eindhovenem základní skupinu Ligy mistrů nezahraje. Tým PSV prohrál v odvetě 2. předkola v Basileji 1:2 a po domácím vítězství 3:2 nepostoupil kvůli nižšímu počtu gólů vstřelených venku.

Sadílek nastoupil v Basileji nezvykle na levé straně obrany a do statistik se v závěru zapsal žlutou kartou. Dvacetiletý český defenzivní záložník držel s Eindhovenem postupový výsledek do 68. minuty, kdy zblízka dostal míč v pádu do sítě domácí Ricky van Wolfswinkel a rozhodl.

V mistrovské části kvalifikace bez problémů postoupili favorité a mezi nimi i dva potenciální soupeři pro Slavii ve 4. předkole Celtic Glasgow a Dinamo Záhřeb. Pražané coby český šampion vstoupí do kvalifikace až v závěrečném předkole.

Odvetná utkání 2. předkola Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Nömme Kalju (Est.) - Celtic Glasgow 0:2 (0:1), první zápas: 0:5, postoupil Celtic; APOEL Nikósie - Sutjeska Nikšič (Č. Hora) 3:0 (2:0), první zápas: 1:0, postoupil APOEL; Maccabi Tel Aviv - Kluž 2:2 (1:2), první zápas: 0:1, postoupila Kluž; Dinamo Záhřeb - Saburtalo Tbilisi 3:0 (0:0), první zápas: 2:0, postoupilo Dinamo, Valletta - Ferencváros Budapešť 1:1 (1:0), první zápas: 1:3, postoupil Ferencváros.

Nemistrovská část:

FC Basilej - PSV Eindhoven 2:1 (1:1), první zápas: 2:3, postoupila Basilej.