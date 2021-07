Praha - Český fotbalista Michal Sadílek nemohl uvěřit, že si soutěžní premiéru za reprezentační "áčko" odbyl zrovna v nedělním vítězném osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku, k němuž má velký vztah. Po utkání si vyměnil dres se spoluhráči z PSV Eindhoven, kam před šesti lety ještě coby dorostenec odešel. Defenzivní univerzál by se rád dostal na trávník i v sobotním čtvrtfinále proti Dánsku v Baku. Očekává vyrovnané utkání, které podle něj rozhodne to, kdo bude mít více fyzických sil.

Sadílek do nedělního utkání odehrál za reprezentační "áčko" jen 10 minut přípravného zápasu před Eurem v Itálii. Ve třech duelech skupiny Eura se nevešel ani na lavičku, před soubojem s Anglií kvůli lehkému zranění dokonce netrénoval. Proti Nizozemsku se dostal na trávník v úvodu nastavení, v němž Češi udrželi nečekanou výhru 2:0.

"Po zápase jsem nemohl uvěřit tomu, co se stalo. Během toho zápasu to bylo strašně rychlé, na rozcvičku jsem měl jen pár minut. Pak mě trenér zavolal, že se mám jít nachystat. Na hřišti jsem strávil zhruba pět minut, snažil jsem si je užít. Hlavně jsem byl rád, že jsme zápas zvládli. Byla to nádhera s těmi diváky, nezapomenu na to hodně dlouho," řekl v on-line rozhovoru s novináři Sadílek.

V nizozemském týmu měl dvaadvacetiletý středopolař tři spoluhráče z PSV, odkud v uplynulé ligové sezoně hostoval v Liberci. Z klubu z Eindhovenu v nominaci "Oranje" na šampionátu figurovali obránce Denzel Dumfries, záložník Cody Gakpo a útočník Donyell Malen.

"Jsem rád, že jsme je porazili. Po zápase jsem se spoluhráči z PSV mluvil, vyměnili jsme si dresy. Bylo to hezké, dlouho jsem je neviděl. Zrovna jsme se uviděli na takové akci a v takovém zápase. Bylo to o to sladší, že se nám podařilo vyhrát," podotkl Sadílek.

Mluvil i s bývalým legendárním útočníkem Ruudem Van Nistelrooijem. "S ním jsem prohodil před zápasem pár slov ohledně budoucnosti, co nás čeká. Bude od nové sezony trenérem juniorky PSV. A popřáli jsme si, ať se nám v tomhle zápase daří," řekl Sadílek s úsměvem.

Soutěžní premiéru v reprezentaci si odbyl na Euru stejně jako před devíti lety na turnaji v Polsku nynější český kapitán Vladimír Darida. "Je to zajímavé. Moc si vážím toho, že jsem mohl nastoupit v takovém zápase jako osmifinále mistrovství Evropy. Jestli si dobře pamatuju, Vláďa hrál tehdy čtvrtfinále proti Portugalsku. Zápasy na tak velkém turnaji jsou nejvíc, je to splněný sen," uvedl Sadílek, který si jako jediný z české nominace zahrál na konci března i na Euru jednadvacítek.

Ve čtvrtfinále s Dány čeká fyzicky náročnou bitvu. "Dánové jsou podobně jako Nizozemci taky velmi kvalitní na míči, fyzicky jsou na tom ale lépe. Jsou v tom trošku podobní nám. Bude to fyzické utkání. Kdo vydá více energie a bude kvalitnější na míči, ten vyhraje," mínil Sadílek.

Se spoluhráči zatím příliš neprobírali, že před 17 lety reprezentace ve čtvrtfinále Eura rovněž narazila na Dány a zvítězila 3:0. "Samozřejmě o tom víme. Pak se tým dostal až do semifinále, kde bohužel vypadl. Třeba to trenér použije (jako motivaci) i na nějakém taktickém mítinku. Uvidíme, ještě máme dva dny do zápasu," uvedl Sadílek.

Ještě neví, kde bude působit v příští sezoně. Smlouvu má ještě v PSV. "S trenérem zatím v kontaktu nejsem. Mám ho kontaktovat po posledním zápase Eura. Doufám, že to bude až 11. července," řekl s úsměvem Sadílek s odkazem k hracímu dni finále.

Během Eura s některými spoluhráči sbírá samolepky do alba šampionátu. "Já s Hložanem (útočníkem Hložek) už to máme hotové, chudák Péša (křídelník Pešek), tomu jedna kartička chybí a pořád ji nemůže najít. (Obránce) Pavel Kadeřábek také, dokonce i pan Sionko (manažer týmu) prý pro někoho hledal samolepku. Doufám, že se jim to podaří dosbírat jako nám," dodal Sadílek.