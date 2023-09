Sadílek je v dobré pohodě, mrzí ho ale vyřazení v pohárech

Praha - V dobré pohodě přicestoval na zářijový sraz české fotbalové reprezentace defenzivní univerzál Michal Sadílek. Čtyřiadvacetiletý hráč v úvodu sezony v dresu Twente Enschede nechyběl ani minutu a se svým týmem zatím v domácí soutěži nezaváhal, mrzí ho ale vyřazení ve 4. předkole Evropské konferenční ligy. V nahrávce pro média uvedl, že ve čtvrtečním čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Albánii bere pouze vítězství.

"Co se týče holandské ligy, tak start do sezony hodnotím pozitivně. První tři kola nám vyšla. Vyhráli jsme všechny zápasy a spolu s PSV Eindhoven a Alkmaarem jsme v čele tabulky. Bohužel jsme nepostoupili do skupinové fáze Konferenční ligy, to je zklamání," řekl Sadílek.

Twente zůstalo těsně před branami skupiny i před rokem. "Úspěch byl už to, že jsme se dostali do evropských předkol z ligy. Bohužel trpíme na to, že Twente za posledních osm let v těch evropských soutěžích moc nebylo. Poslední předkolo býváme nenasazení. Minulý rok jsme dostali Fiorentinu, pozdějšího finalistu. Teď Fenerbahce Istanbul, které má taky úplně neskutečný kádr. Takže docela pech," poznamenal Sadílek.

Z osobního pohledu může být s úvodem sezony spokojen. V devíti soutěžních zápasech nevynechal ani minutu a připsal si gól a asistenci. "Myslím, že jsem v dobré pohodě. Jak herně, tak co se týče fyzické připravenosti. Takže myslím, že je to na dobré úrovni. Těším se na zápasy, které nás teď čekají, a doufám, že je zvládneme," přál si Sadílek.

V Twente už nemá českého spoluhráče ofenzivního univerzála Václava Černého, který v létě odešel do německého Wolfsburgu. "Zvykám si. Samozřejmě bych byl raději, kdyby tam ještě se mnou byl v kabině a mohli jsme kecat v češtině. Venca udělal krok do bundesligy, který mu naprosto přeji. Doufám, že se mu bude dařit a hlavně bude spokojený," uvedl Sadílek.

Reprezentace nejprve ve čtvrtek v evropské kvalifikaci přivítá v pražském Edenu Albánii. V případě vítězství si pojistí vedení ve skupině a výrazně se přiblíží k postupu na šampionát v příštím roce v Německu. V neděli národní mužstvo zakončí zářijový sraz přípravným duelem v Maďarsku.

"Očekávám od Albánie bojovný zápas. Že do toho půjdou na 100 procent a budou se nám to snažit hodně znepříjemnit. Doufám, že s naším stylem jim nedovolíme nějaké překvapení," řekl Sadílek.

"Že bychom se mohli přiblížit k postupu, v hlavě ani moc nemám. Soustředím se prostě na zápas, abychom ho hlavně zvládli výsledkově a Albánii porazili. Uvidíme, jak se po tomhle zápase a kole tabulka vykrystalizuje," doplnil Sadílek, který se v reprezentaci opět setkal s bratrem Lukášem z pražské Sparty.

Stadion v Edenu by mohl být na Albánii vyprodaný, zbývají poslední vstupenky. "Při minulém domácím zápase s Polskem jsem byl (kvůli zranění) na tribuně, takže jsem to prožíval jako divák. Bylo to neskutečné. Doufám, že taková atmosféra náš čeká i proti Albánii a celý stadion náš požene za výhrou," dodal Sadílek.