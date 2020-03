Sadař v noci pálil v meruňkových sadech na Břeclavsku ohně

Velké Pavlovice (Břeclavsko) - V meruňkových sadech ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku dnes v noci plály ohně. Sadař Jan Krejčiřík tak zkoušel ochránit kvetoucí stromy před mrazem. Do jaké míry se to povedlo a zda přeci jen bude úroda, uvidí v dalších dnech, řekl ČTK. Předpověď počasí na další dny však není příliš příznivá.

Teploty klesaly pod bod mrazu už od víkendu, dnes mělo být ve Velkých Pavlovicích až minus pět, nakonec bylo mírně tepleji. "Podařilo se nám teplotu díky ohňům zvýšit zhruba na nulu, tak snad to nějaký účinek mít bude. Uvidíme, jak stromy dále pokvetou. Bohužel je ale i přes den chladno a včely nelétají, na příští týden zase předpovídají ochlazení. Je to bohužel jak na houpačce," řekl Krejčiřík.

Oteplit by se mělo přechodně pouze od pátku do neděle, pak by se zase mělo ochladit a teploty by v noci měly klesat k nule a někdy i pod ni. Pro ovocnáře může současné počasí znamenat po dvou solidních letech totální propad produkce. "Uvidíme, jestli budeme zase v sadech pálit. Kdyby to byla jedna noc, tak možná, ale jestli jich bude více, nemá to moc cenu. To už se pak ani ekonomicky nevyplatí," řekl Krejčiřík.

Ztráty už hlásí další producenti z jiných oblastí Česka, v západní polovině území byly mrazy silnější než na Moravě. V pondělí už hovořil o katastrofě v případě meruněk Ivo Pokorný z Pomony Těšetice na Znojemsku, kde bývá příroda o týden dopředu před Pavlovicemi.

Za nočními mrazy stojí na jaře vpády arktického vzduchu od severu či severovýchodu, které jsou pro pěstování ovoce v kombinaci s časnějším jarem a teplými zimami krajně nepříznivé.