Sacramento po 17 letech postoupilo do play off NBA, zazářil Holiday z Milwaukee

New York - Basketbalisté Sacramenta si poprvé od roku 2006 zajistili účast v play off NBA. Jistotu jim dala středeční výhra 120:80 nad Portlandem, po které nadále drží třetí místo v tabulce Západní konference. Ukončili tak nejdelší čekání na postup do vyřazovacích bojů v historii soutěže. Lídr tohoto ročníku Milwaukee zvítězil 149:136 nad Indianou a výrazně k tomu pomohl Jrue Holiday, který si 51 body vylepšil osobní rekord. Janis Adetokunbo přidal 38 bodů, 17 doskoků a 12 asistencí. Bucks tak mají šest kol před koncem na prvním místě náskok tří výher.

Sacramento čekalo na postup do vyřazovacích bojů nejdéle ze všech současných klubů NBA, hokejové NHL, baseballové MLB i ligy amerického fotbalu NFL. V této sezoně však předvádí velmi dobré výkony a to potvrdilo i proti Portlandu. Ten se držel do poločasu, ale třetí čtvrtinu pak vyhráli Kings o 15 bodů, poslední o 21 bodů a nakonec z toho byla výhra propastným čtyřicetibodovým rozdílem. Trenér Mike Brown si mohl dovolit poslat na hřiště hned 15 basketbalistů, zatímco Portland zápas odehrál jen v sedmi mužích.

Milwaukee v minulém utkání šetřilo opory Adetokunba s Holidayem, ve středu se vrátili do sestavy a byli nejlepšími hráči dne. Holiday dokonce poprvé v kariéře pokořil hranici 50 bodů. "Trvalo mi to 14 let, ale konečně se to povedlo. Mám z toho radost, protože dnes jsme potřebovali vyhrát,“ řekl Holiday.

Bucks zápas rozhodli ve třetí čtvrtině, ve které dali 46 bodů a získali dvouciferné vedení. Holiday z toho dal 18 bodů. "Společně s Janisem dnes byli neuvěřitelní. Celý zápas nás táhli na zádech,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer. Holiday měl dosud osobní rekord 40 bodů.

Nejlepší zápas sezony odehrál Russell Westbrook a 36 body a 10 asistencemi dovedl Los Angeles Clippers k výhře 141:132 nad Memphisem, za který dal 36 bodů Ja Morant. Clippers tak ve vyrovnané tabulce Západní konference drží pátou příčku, Memphis je druhý.

Důležitou výhru si připsali Los Angeles Lakers, kteří i díky 38 bodům Anthonyho Davise a 25 bodům LeBrona Jamese porazili Chicago 121:110 a drží osmou příčku, znamenající účast v předkole play off.

Uspěli také hráči Oklahoma City, kteří košem Jalena Williamse vteřinu před koncem udolali Detroit 107:106 a drží poslední postupovou příčku před Dallasem. Ten naopak prohrál 108:116 s Philadelphií, když mu nepomohlo ani 24 bodů Luky Dončiče a 23 bodů Kyrieho Irvinga. Sixers táhl s 25 body Joel Embiid.

Osobní rekord si vytvořil rovněž Talen Horton-Tucker, který 41 body dovedl Utah k výhře 128:117 nad San Antoniem. Kevin Durant se po desetizápasové absenci vrátil do sestavy Phoenixu a 16 body pomohl k výhře 107:100 nad Minnesotou. Devin Booker táhl Suns 29 body.

Výsledky NBA

Brooklyn - Houston 123:114, Chicago - LA Lakers 110:121, Indiana - Milwaukee 136:149, Memphis - LA Clippers 132:141, New York - Miami 101:92, Oklahoma City - Detroit 107:106, Philadelphia - Dallas 116:108, Phoenix - Minnesota 107:100, Portland - Sacramento 80:120, San Antonio - Utah 117:128.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 76 52 24 68,4 2. x-Philadelphia 76 50 26 65,8 3. New York 77 44 33 57,1 4. Brooklyn 76 41 35 53,9 5. Toronto 76 38 38 50,0

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 76 55 21 72,4 2. x-Cleveland 77 48 29 62,3 3. Chicago 76 36 40 47,4 4. Indiana 77 33 44 42,9 5. Detroit 76 16 60 21,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 77 40 37 51,9 2. Atlanta 76 38 38 50,0 3. Washington 76 34 42 44,7 4. Orlando 76 32 44 42,1 5. Charlotte 77 26 51 33,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 76 48 28 63,2 2. New Orleans 76 38 38 50,0 3. Dallas 77 37 40 48,1 4. San Antonio 76 19 57 25,0 5. Houston 77 18 59 23,4

Severozápadní divize:

1. y-Denver 75 51 24 68,0 2. Minnesota 77 39 38 50,6 3. Oklahoma City 77 38 39 49,4 4. Utah 76 36 40 47,4 5. Portland 76 32 44 42,1

Pacifická divize:

1. Sacramento 76 46 30 60,5 2. Phoenix 76 41 35 53,9 3. LA Clippers 77 41 36 53,2 4. Golden State 77 40 37 51,9 5. LA Lakers 76 38 38 50,0

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.